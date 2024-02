Ineos Fusilier: nuovo fuoristrada elettrico con varianti a zero emissioni

Ineos Fusilier rappresenta un’interessante proposta nel mercato dei fuoristrada elettrici, offrendo due varianti di propulsori per il rispetto dell’ambiente

Ineos Fusilier, il nuovo fuoristrada di Ineos, è stato recentemente presentato a Londra con la promessa di offrire due varianti di propulsori, una completamente elettrica e un’altra elettrica ad autonomia estesa. Il fondatore del marchio, Sir Jim Ratcliffe, ha dichiarato che la versione ad autonomia estesa sarà dotata di un motore a benzina in grado di alimentare un generatore per mantenere la carica della batteria quando non è disponibile una fonte di alimentazione esterna. Attualmente in fase di sviluppo, i dettagli specifici sulla seconda opzione di propulsore e i tempi per il suo debutto sul mercato saranno svelati nell’autunno del 2024. Ineos Fusilier è stato sviluppato in collaborazione con Magna e sarà prodotto nello stabilimento della società canadese a Graz, in Austria. Basato su una piattaforma skateboard con struttura top hat, sottoscocca in acciaio, portiere e chiusure in alluminio, il veicolo mantiene il solido DNA del Grenadier, seppur con dimensioni leggermente più ridotte. Una parte cruciale dello sviluppo include test approfonditi sul Monte Schockl, vicino all’impianto di assemblaggio Magna a Graz.

Ineos Fusilier: il design del fuoristrada

Il design del Fusilier presenta linee aerodinamiche con bordi smussati, otturatori attivi della griglia, fari completamente a LED da sette pollici e un tubo d’acciaio che attraversa l’intero veicolo, conferendo un’impressione di solidità. La griglia anteriore ampia ospita due luci da lavoro a LED per un’illuminazione ottimale. Con cerniere delle portiere incassate e altre caratteristiche mirate a gestire il flusso d’aria, Fusilier si propone come una scelta versatile nel panorama dei fuoristrada elettrici. Soddisfa le esigenze dei consumatori attenti all’ambiente e alla praticità.

La collaborazione con Magna e l’approccio orientato alla sostenibilità evidenziano l’impegno di Ineos nel promuovere soluzioni innovative nel settore automobilistico. Le caratteristiche di design aerodinamiche e funzionali, insieme alla solidità e alla versatilità del veicolo, lo rendono una scelta da prendere in considerazione.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!