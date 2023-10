Xbox Partner Preview | Primo trailer del remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater

“Parli del serpente, e spunta la mimetica”: dall’Xbox Partner Preview, ecco il primo trailer per il nuovo remake di Metal Gear Solid 3

Dopo Nintendo 3DS si può dire che Metal Gear Solid 3: Snake Eater sia al suo secondo remake, ma non diciamolo ai fan del titano di giada ancora in sollucchero per il trailer mostrato durante l’Xbox Partner Preview. Il nuovo video mostra ai fan cosa aspettarsi con uno spettacolare sfoggio del motore grafico. Il video mostra Naked Snake intento a muoversi furtivamente tra giungle e paludi. Diversi animali, come serpenti, granchi ed alligatori appaiono qui in-engine, seguiti da un nemico che si becca il benservito dal super soldato originale. Nel corso del materiale mostrato fanno anche capolino gli effetti ambientali, come l’effetto adesivo della fanghiglia sulla tuta mimetica. Ecco il video in questione.

Metal Gear Solid 3, fiore all’occhiello di Xbox Partner Preview

L’originale risale al 2004, ed è tecnicamente il quinto capitolo della saga scritto e diretto da Hideo Kojima, nonché un prequel della serie che fatica a dare al creatore il credito che merita. Al tempo dell’uscita, il gioco ricevette un autentico plebiscito da parte della critica, e viene spesso considerato uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi. Sappiamo che il remake sfrutterà l’audio del gioco originale, senza rivisitare il comparto sonoro come invece spesso avviene ogniqualvolta un titolo di questo calibro riceve una nuova mano di vernice. In generale è una settimana campale per i fan, dato che giusto ieri sera abbiamo coperto un datamine che ha reso il secondo volume della Master Collection molto più appetitoso di quanto ci saremmo aspettati.

Ora sta a voi dirci la vostra: che aspettative avete per il remake? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.