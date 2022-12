Calendario Nintendo Switch #21: micro-recensione LEGO Worlds

Mattoncini sotto l’albero: dal Calendario dell’Avvento arriva una piccola recensione per LEGO Worlds, uno degli imprescindibili di Switch

Abbiamo già avuto modo di parlar bene di LEGO Worlds in passato, ma stavolta ci soffermeremo per una micro-recensione… beh, meno “micro”. Piccola confessione: il sottoscritto si era ripromesso di non ricostruire (gioco di parole non voluto) la stessa mastodontica raccolta di giochi LEGO vista sulla sua Xbox 360 in precedenza. Potete immaginare com’è andata a finire. E galeotto fu proprio questo gioco, e TT Games che fece un lavoro fenomenale (per chi vi scrive, almeno) nel dare dignità videoludica al sapore più puro dei giocattoli danesi. Già, perché di bibite ne abbiamo viste tante, dedicate a vari franchise. E mai che nessuno pensasse all’acqua che ha dato inizio a tutto!

LEGO Worlds, quinta recensione del Calendario di Nintendo Switch

La purezza di LEGO Worlds sta proprio nel dare al giocatore accesso ad alcuni dei molti set che hanno reso famoso l’output in plastica della Danimarca, esulando però da ogni trama coerente. Dobbiamo aiutare l’occasionale NPC a raggiungere il suo obiettivo, ma il tutto fa da allegro pretesto per darci accesso a tutti i mattoncini che vogliamo. La sensazione è quella di trovarci all’interno di una puntata di LEGO Masters, con decine di cassetti e migliaia di pezzi a nostra disposizione. Se poi aggiungiamo lo stesso platforming visto altrove nello spettacolare portfolio di TT Games, c’è davvero di che gioire.

Il motivo per cui abbiamo dato a questo titolo un posticino d’onore nel Calendario dell’Avvento di Nintendo Switch è la somma delle sue parti. L’esperienza è riassumibile come un ibrido tra l’azione di LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker, la generazione spontanea di oggetti di Scribblenauts, la costruzione di LEGO Bricktales e l’estetica di Minecraft. È normale, poi, che per godere del meglio di questi elementi è necessario consultare i rispettivi titoli. Ma se LEGO Worlds non può, realisticamente, sostituire questi illustri videogiochi nelle loro mansioni, di certo riesce a dare un assaggio di ciascuna diversa qualità. E il risultato sa più di lauto apericena che non di misero antipasto.

Ora sta a voi dirci la vostra: quante esclusive e quanti multipiattaforma vi aspettate da questa tier list? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.