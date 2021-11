Epic Games: in Fortnite si creerà musica con l’acquisizione dello studio Harmonix

Harmonix, lo studio dietro Rock Band, Guitar Hero e Dance Central, è stato acquisito dalla Epic Games con lo scopo di aggiungere un lato fondato sulla musica nel metaverso di Fortnite

Molte aziende tecnologiche e d’intrattenimento ultimamente stanno puntando ad espandere i loro prodotti in modi differenti, approcciando quello che viene sempre più concettualizzato con il termine di “metaverso”. Di recente si è visto qualcosa del genere con Hideo Kojima, e la sua azienda, la Kojima Productions, intenta ad allargare le sue vedute anche verso la narrativa audiovisiva, e non più puramente ludica.

Altro esempio è anche Facebook, che ha creato un mondo virtuale nel quale poter consultare documenti, e Xbox con il suo Game Pass. Anche per Epic Games ha da tempo fatto capolino quest’idea, inserendo in Fortnite vari elementi che consentono di vivere una vita secondaria all’interno del gioco, non basandosi più esclusivamente sull’aspetto gaming. Per ampliare ulteriormente questo intramondo, Epic Games ha puntato allo studio Harmonix, con l’obiettivo di inserire in Fortnite anche la possibilità di fare della musica.

L’espansione di Epic Games nel mondo della musica con Fortnite

Attraverso un post ufficiale pubblicato sul sito di Epic Games, lo sviluppatore di Fortnite ha voluto annunciare l’acquisizione dello studio indipendente Harmonix, rinomato per i suoi giochi basati sulla riproduzione della musica tramite controller specifici. Il team di sviluppo è stato il creatore di opere come Rock Band, Guitar Hero e Dance Central, e ha da sempre intrattenuto un enorme numero di persone, spesso dando il via alla passione per gli strumenti musicali. Epic ritiene il lavoro di Harmonix una parte fondamentale per la costruzione del metaverso, in modo che qualcuno immagini nuovamente come la musica venga sperimentata, creata e distribuita.

Il team ad Harmonix sarà a stretto contatto con Epic Games, in modo da creare, tra i vari progetti, dei viaggi e gameplay musicali per Fortnite, mantenendo comunque una propria indipendenza e la creazione dei periodici aggiornamenti DLC per Rock Band 4. Alan Tascan, uno dei vice-produttori di Epic, sostiene che l’unione dello studio di Guitar Hero porterà a trasformare il modo in cui i giocatori esperiscono la musica, passando da passivi ascoltatori ad attivi partecipanti. Bisogna inoltre ricordare come i brani musicali abbiano già portato un gran numero di utenti al gioco, anche grazie alle collaborazioni, eventi dedicati e a concerti trasmessi nel titolo.

