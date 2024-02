F1: Christian Horner è stato licenziato

Alla fine la teoria è stata confermata, il team principal della Red Bull, Christian Horner, è stato licenziato e il team ha deciso di allontanarlo dal mondo della Formula 1, ponendo fine alla sua carriera

Giusto qualche giorno fa era arrivata la notizia che Christian Horner era a rischio licenziamento, questo a causa di alcuni comportamenti scorretti del team principal nei confronti del proprio team. Non è ancora chiaro se sia stato perché Horner abbia fatto molestie sessuali nei confronti di una dipendente donna, oppure semplicemente per un comportamento tossico ed eccessivamente sereno. Questa è la fine di un grande capitolo della Formula 1, considerando soprattutto che Horner c’era da prima che arrivasse la Red Bull.

Perché Christian Horner è stato licenziato dalla F1?

Questo caso, volendo, lo si potrebbe comparare a quello di Overmars. Ai tempi di Overmars, in quel caso, lui fu licenziato per aver fatto delle molestie sessuali a più dipendenti femminili, che l’ha poi portato anche ad una sospensione di due anni da parte della commissione. Horner, invece, ha sempre negato di aver fatto molestie sessuali, ma ora la sua esperienza in Red Bull è decisamente terminata. Questo licenziamento però potrebbe essere molto pesante, perché Christian Horner è la Red Bull. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare direttamente la prossima settimana dalla giornalista finlandese Mervi Kallio, volto principale del canale Viaplay inviata a Bahrain per il test di inizio stagione.

Ma le cose per la Red Bull sembrano mettersi davvero male, visto che ai tempi del licenziamento di Overmars l’Ajax crollò. La Red Bull, purtroppo, potrebbe incorrere a dei seri problemi. Se invece a finire sotto i riflettori fosse stato qualcun altro, non ci sarebbero state neanche le immagini interne, il licenziamento sarebbe arrivato anche subito. In questo caso, però, la situazione è molto più grave. Christian Horner non è solo il team principal della Red Bull, ma ne è anche l’amministratore delegato. Horner ha partecipato a molti eventi, sia di marketing che di gare, quindi il suo allontanamento causerà non pochi problemi al team.

