Unicorn Overlord: la demo è ora disponibile su tutte le console!

Dopo essere approdata inizialmente su Nintendo Switch, la demo di Unicorn Overlord è ora disponibile su tutte le altre console PS4, PS5 e Xbox Series X|S

Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, di cui trovate il nostro riassunto completo cliccando qui, la demo di Unicorn Overlord, S-JRPG di Vanillaware pubblicato da Atlus, era approdata su Nintendo Switch. Da qualche ora, la versione di prova gratuita è disponibile anche sulle altre console PS5, PS4 e Xbox Series X | S. I progressi effettuati nella demo verranno trasferiti nel gioco completo, se deciderete di acquistarlo.

Unicorn Overlord: la demo ci mette nei panni di Alain

La demo permette di provare diversi aspetti del RPG strategico a turni, dagli scontri e le battaglie casuali alle conversazioni e all’esplorazione della mappa del mondo, dove è possibile raccogliere una buona varietà di oggetti. Controlleremo Alain, ex principe ereditario del Regno di Cornia, in una missioni per sconfiggere l’Impero Zenoira. Reclutando alleati di diverse classi, con oltre 60 personaggi giocabili disponibili), è possibile costruire una resistenza considerevole per riconquistare Fevrith.

Ci sono fortezze e città da liberare e la ricostruzione di queste ultime permette di accedere alla Taverna per i pasti. Questi possono fornire vari benefici e anche costruire legami con le varie unità. Vanillaware ha già decantato più di 100 ore di gioco per il titolo e una quantità di contenuto ineguagliabile fino ad oggi.

Unicorn Overlord, di cui potete provare la demo su console PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X | S, sarà disponibile a partire dal prossimo 8 marzo. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Vanillaware e Atlus qua sotto nei commenti, se vi interessa e se lo acquisterete, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!