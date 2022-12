Calendario Nintendo Switch #3: micro-recensione Mario Kart 8 Deluxe

L’abbiamo detto che Chocobo GP non poteva vincere: il bronzo nel Calendario dell’Avvento è tutto per la recensione di Mario Kart 8 Deluxe

Probabilmente, prima del DLC, avremmo messo la ragione per avere Nintendo Switch al day one sul podio anziché Mario Kart 8 Deluxe, ma l’espansione dei contenuti fa guadagnare punti ad un gioco già degno di una recensione stellare. Partiamo dal presupposto che il gioco, a fronte di una già notevole concorrenza con Crash Team Racing Nitro-Fueled e (in minima parte) Chocobo GP, parte già in vantaggio offrendo tutti i contenuti del gioco di base e dei suoi DLC visti su Wii U. Non contento del level design più variegato dai tempi di Mario Kart DS, il campione d’incassi rincara la dose raddoppiando i tracciati entro fine 2023.

Mario Kart 8 Deluxe, ventitreesima recensione del Calendario di Nintendo Switch

Se stessimo parlando di un port in scala 1:1, molto probabilmente il gioco avrebbe a malapena scalzato Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente dalla top ten. La Grande N ha invece corretto il tiro includendo, insieme ai (ex-)DLC, anche un secondo slot per le armi con cui compensare la nuova meccanica di sospensione degli oggetti dietro ai veicoli e, soprattutto, una modalità Battaglia degna di questo nome, con arene vere e proprie. Per quanto riguarda i contenuti dal punto di vista dei personaggi giocabili, loro e i loro mezzi sono stati sbloccati senza che li si cercasse attivamente: è bastato godersi il gioco in multiplayer.

Già, il multiplayer. Se volete un ottimo party game ma volete esulare dal susseguirsi dei turni, questo è il gioco che fa per voi. Solitamente non amiamo rifarci agli slogan: siamo qui per valutare i videogiochi da qualsiasi publisher (e, per i recensori che ne hanno i mezzi, di qualsiasi piattaforma). Ma talvolta il marketing risponde al 100% al vero, e se i volantini di Nintendo Switch dopo la prima candelina spenta dalla console recitano “con Mario Kart 8 Deluxe salvi la serata” un motivo c’è. E se non si trattasse di uno dei titoli su cui ripiegare sempre senza rimuginare troppo, non gli avremmo dedicato una guida in cui ne recensiamo anche le piste ancora oggi.

Ora sta a voi dirci la vostra: a chi andranno i primi due posti? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.