Valve conferma: Steam Deck non avrà esclusive

Valve ha, nelle scorse ore, risposto a quanti chiedevano se Steam Deck avrà esclusive di qualche tipo, al lancio o successivamente, in modo chiaro e inequivocabile

Steam Deck è la nuova piattaforma portatile di Valve che punta a sfidare un mercato predominato, attualmente, da Nintendo Switch, che vede concorrenza soltanto nei dispositivi mobile. Dopo il rinvio a febbraio 2022, quando l’iniziale finestra di lancio era prevista per questo inverno, si è tornato davvero molto del PC portatile di casa Valve. Una popolarità impressionante, insomma, che ha fatto chiedere a chiunque bazzichi nell’industria se mai, un giorno prossimo o remoto, l’azienda possa mai decidere di creare titoli esclusivi. E la risposta è arrivata proprio recentemente ed è piuttosto inequivocabile.

Recentemente si è tenuto l’evento Steamworks Steam Deck e, nel corso della sezione FAQ, in cui numerosi studi e publisher possono fare domande specifiche alla rappresentanza di Valve, è stata proprio sottolineata la volontà (o meno) di pubblicare titoli esclusivi. La risposta è stata quanto mai lapidaria:

No, per noi non ha alcun senso. È un PC, quindi semplicemente dovrà far girare i giochi come un normale PC.

Valve è perentoria: niente esclusive per Steam Deck

Potrebbe essere una risposta scontata, in effetti, agli occhi di molti, ma è abbastanza chiaro il perché sia un qualcosa da specificare. Steam è una piattaforma estremamente popolare e, considerando che Valve vuole portare su Steam Deck la sua intera libreria di titoli, si potrebbe andare a creare un nuovo mercato digitale. Inoltre, ci sono diversi videogiochi disponibili su piattaforme come Ubisoft Connect ed Epic Games Store che non gireranno su Steam Deck.

L’idea quindi di creare esclusive volte a rendere ancor più allettante l’opzione, per il consumatore, di acquistare una Steam Deck non sarebbe affatto malvagia. Per ora, però, non è nelle intenzioni di Valve: staremo a vedere in futuro. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!