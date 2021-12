Migliori giochi per Nintendo Switch | Dicembre 2021

Nintendo Switch è console con un parco titoli in continua espansione e che non da segno di arrestarsi, scopriamo ora i suoi migliori giochi

Protagonista di questa lista è la console che ha stupito e colto tutti di sorpresa. Nintendo Switch è l’ultima creazione Nintendo e ci ha travolto con la sua geniale forma ibrida e design accattivante. Sappiamo anche molto bene che la grande N ha una certa passione nello sviluppo di videogiochi, e con questa console si sono superati. Ci sono infatti tantissimi giochi fantastici tra cui scegliere e per tutti i gusti. Tra esclusive e giochi di terze parti la scelta è veramente difficile. In questo articolo vogliamo aiutarvi un po’, selezionando i migliori giochi disponibili su Nintendo Switch.

Ecco la lista aggiornata

Come vedrete è una lista molto variegata e che certamente non è stata facile da stilare. Stiamo infatti parlando di una console con una quantità esorbitante di giochi di qualità. Perchè ammettiamolo, avere la scelta di giocare sulla tv e on the go migliora ogni esperienza ludica. Ma non dilunghiamoci troppo con le introduzioni e scopriamo in questa lista sempre aggiornata i migliori giochi su Nintendo Switch.

Monster Hunter: Generations Ultimate – Migliori giochi per Nintendo Switch

Iniziamo subito con una grande esclusiva Nintendo, sogno proibito per ogni amante della caccia ai mostri. Stiamo parlando proprio di Monster Hunter: Generations Ultimate (XX in giapponese) l’ultima iterazione portatile tra i giochi della famosa saga e versione migliorata del gioco MH: Generations uscito qualche anno fa su 3DS. Questo gioco ne è una versione aggiornata e super arricchita con una grafica migliore e tanti contenuti nuovi. Nuovi mostri, mappe, missioni e attività che daranno ad ogni giocare una quantità esorbitante di ore di gioco. È un titolo però non adatto a tutti, è un atipico gioco action dove bisogna adattarsi ai controlli volutamente legnosi, ma appena ci si è preso la mano tutto diventa più liscio.

DOOM – Migliori giochi per Nintendo Switch

Il passato è ritornato, ma stavolta non avrà pietà per nessuno. DOOM uscito nel 2016 è uno dei migliori sparatutto della nostra generazione grazie ai suoi ritmi adrenalici da palpitazione. In questo nuovo capitolo il DOOM Slayer è come un crociato distruttore di demoni, instancabile e inarrestabile. idSoftware si è superata con questo gioco e il porting è una meraviglia per gli occhi. Per questo dobbiamo ringraziare anche Saber Interactive, gli stessi che hanno lavorato alla versione portatile del prossimo titolo tra i migliori giochi per Nintendo Switch.

The Witcher 3 – Migliori giochi per Nintendo Switch

L’ultima creazione di CD Project Red è finalmente disponibile e ora anche in modalità portatile. The Witcher 3 è un gioco di ruolo dove interpretiamo un noto cacciatore di mostri in cerca di sua figlia “adottiva”. Un gioco enorme ricco di storie da raccontare che ti farà immergere in un mondo vivo e pulsante. Inoltre in questa versione sono contenuti tutti i DLC(Blood and Wine + Heart of Stone) usciti fin’ora che arricchiscono la storia e il gameplay. Il discusso porting su Nintendo Switch è stato giudicato da noi come un miracolo tecnologico e grazie ai recenti aggiornamenti ora è anche più bello e godibile. Non avrà la stessa carrozzeria delle altre versioni per PC o console, ma la portabilità è un grosso punto a suo favore.

Diablo III – Migliori giochi per Nintendo Switch

Dopo il finale in Diablo II il mondo non poteva più essere lo stesso, nuove minacce imperversano nel mondo creando caos incontrollato. Da Nuova Tristam dovremo riportare ordine e cercare di riparare ai danni del passato. Diablo III è un action formidabile e ricco di contenuti grazie ai suoi continui aggiornamenti. Il re degli hack n’slash domina anche su Nintendo Switch grazie ad un porting più che degno.

Pokémon Spada e Scudo – Migliori giochi per Nintendo Switch

Il nuovo gioco sviluppato da Game Freak ha rotto tutti i record di vendita e non senza qualche merito. Pokémon Spada e Scudo sono i nuovi giochi delle creaturine più amate al mondo e stavolta in una grandezza ma vista. Esplora la nuovissima Galar all’interno delle Terre Selvagge, ora i Pokémon non si nascondono più nell’erba alta ma sono pienamente visibili e camminano liberi. Adesso è addirittura possibile affrontare dei raid con gli amici per abbattere le nuove forme Gigantamax. Nonostante non consideriamo il Spada/Scudo come il migliore della serie, è certamente un gioco che non può mancare per i neofiti e fan del franchise.

Bayonetta 1 & 2 – Migliori giochi per Nintendo Switch

La strega Umbra è approdata su Nintendo Switch e porta con sè il duo di videogiochi. Bayonetta 1 & 2 sono tra i migliori action attualmente esistenti sul mercato, titoli che sarebbero capaci di reggere a mani basse un confronto con Devil May Cry 5. Un gameplay straordinario con tanto stile da vendere ed una narrazione sopra le righe. Giochi ricchi di contenuti e segreti da sbloccare che riusciranno a darci tante ore di divertimento senza mai stancarci

Final Fantasy X/X2 e XII The Zodiac Age – Migliori giochi per Nintendo Switch

Questi giochi non arrivano in bundle ma rappresentano una delle migliori occasioni per rigiocare queste pietre miliari. Due remaster che contengono ogni miglioramento portato sulle altre piattaforme, e nel caso del XII The Zodiac Age anche qualcosina in più. Entrambe hanno delle storie memorabili che hanno fatto la storia dei videogiochi, non fatevi sfuggire questi JRPG.

Mario Kart 8 – Migliori giochi per Nintendo Switch

Uno dei migliori giochi di corse su Wii U è ora disponibile anche su Nintendo Switch. Mario Kart 8 torna su console ibrida portando con se, in unico pacchetto, anche i DLC a tema Zelda ed Animal Crossing. Il meglio di questo gioco lo dà quando si è in compagnia, sfidandosi in corse rocambolesche a suon di gusci esplosivi. Inoltre è possibile portare con sé il divertimento anche online assieme a tutta la community del mondo.

Golf Story – Migliori giochi per Nintendo Switch

Un gioco di golf, tanta comicità ed una storia profonda da esplorare. Tutto questo è in Golf Story, un gioco indipendente sviluppato da Sidebar Games che ci rende protagonisti di una scalata verso l’alto nel golf agonistico. Non lasciatevi confondere dall’aspetto “molto indipendente”, in questo titolo c’è molto di cui divertirsi e non tarderà nel dimostrarvelo.

Fire Emblem: Three Houses – Migliori giochi per Nintendo Switch

Dopo anni di segregazione su console portatili DS e 3DS è finalmente giunta l’ora di una nuova esperienza sullo schermo della nostra TV. Fire Emblem: Three Houses riesce a evolvere la serie senza sconvolgerne le fondamenta, donandoci un gameplay divertente senza stancare. Il suo punto forte è però la storia dove avremo modo di esplorare le personalità dei personaggi e deciderne il destino tra scelte tattiche e di trama.

Hollow Knight – Migliori giochi per Nintendo Switch

Hollow Knight è uno dei principali protagonisti della rinascita dei Metroidvani disponibile anche al generoso prezzo di 14.99€ (veramente poco visti i suoi contenuti). Ci sfiderà con un gameplay divertente che premia l’abilità del giocatore ed una ricca trama spesso raccontata in silenzio. L’Hollow Nest aspetta solo di essere esplorato dal prossimo cavaliere degno delle sue avversità.

Luigi’s Mansion 3 – Migliori giochi per Nintendo Switch

Questo è il ritorno di una delle serie più amate dai giocatori. Nata su Gamecube, cresciuta su 3DS ed ora si evolve come uno dei migliori giochi su Nintendo Switch. Luigi e suoi amici sono stati invitati in un hotel all’apparenza normale, ma presto si capisce che nulla è come dovrebbe essere. Il nostro eroe dal cappello verde dovrà tornare a sfidare i fantasmi assieme al Poltercucciolo per salvare tutti ancora una volta.

Super Smash Bros. Ultimate – Migliori giochi per Nintendo Switch

Dopo così tanto tempo dalla sua uscita ufficiale ci ritroviamo con gioco super aggiornato, diventato quasi un’enciclopedia ludica interattiva. Donkey Kong contro Cloud è ora possibile in un picchiaduro unico e all’apparenza semplicistico. Grazie alla grande libertà nello stile di combattimento e scelta dei personaggi che ci viene data, Super Smash Bros. Ultimate è forse uno dei giochi di lotta più ricchi di contenuti e competitivi sul mercato.

Animal Crossing: New Horizons – Migliori giochi per Nintendo Switch

Questa è una storica IP Nintendo finalmente disponibile su Switch e sta completamente travolgendo il web. I miglioramenti che porta New Horizons non l’hanno snaturata, ma solo migliorata in ogni suo aspetto. Siamo partiti come semplici abitanti, poi sindaci ed ora portavoce di un’intera isola. Oltre che arredare la nostra casa, possiamo adesso decorare tutti gli esterni e modificare il paesaggio come più ci aggrada.

Super Mario Odyssey- Migliori giochi per Nintendo Switch

In questa nuova avventura di Mario, Nintendo è riuscita a radunare tutte le sue conoscenze per realizzare quello che forse è il miglior gioco sull’idraulico italiano. Stavolta affronteremo un’odissea per salvare Peach dalle grinfie di Bowser accompagnati dal cappello Cappy. Grazie a questo nuovo amico possiamo ora controllare i nemici sfruttando le loro abilità per superare gli ostacoli più difficili. Un gioco che riesce a diffondere un senso di gioia e divertimento come poche altre esperienze videoludiche siano state capaci di fare.

The Legend of Zelda: Breath of The Wild – Migliori giochi per Nintendo Switch

Nintendo ha stravolto The Legend of Zelda, ma l’ha fatto guardando al passato per migliorare il presente. Breath of The Wild è un’esperienza unica piena di scoperte ed eccitazione per l’ignoto, la terra di Hyrule non è mai stata così grande e ricca di segreti. Sconfiggere un gruppo di nemici sfruttando l’ingegno, cavalcare liberi su terre inesplorate, raggiungere la vetta più alta e conoscere i suoi amorevoli personaggi è solo una minima parte di questo gioco così grande che ha sconvolto il genere degli open world. Provare per credere.

A voi la scelta videogiocatori!

Se siete qui per capire cosa acquistare allora credo abbiate avuto abbastanza pane per i vostri denti. Fateci sapere nei commenti quanti di questi migliori giochi per Nintendo Switch possedete nella vostra collezione, o magari cosa acquistere per espanderla. Per questa lista abbiamo finito ma invitiamo a continuare a seguirci su tuttoteK per rimanere informati su videogiochi e tecnologia.