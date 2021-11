Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, una lista di trucchi e consigli utili per iniziare a vivere al meglio il mondo di Shin Megami Tensei V: l’Aldilà non sarà sicuramente un posto piacevole, noi vi diamo gli strumenti per fare i primi timidi passi

Il nostro ritorno nel franchise di Shin Megami Tensei è stato ancor più brillante e accattivante di quanto ci saremmo potuti aspettare, pur essendo da sempre fan del brand. Vi abbiamo parlato del gioco nel completo in una nostra recensione, piuttosto prolissa e poco digeribile lo ammettiamo, la trovate cliccando qui se siete curiosi. E proprio come per Persona 5, seppur in maniera completamente diversa, Shin Megami Tensei V ci ha catapultati in un mondo parallelo difficile da affrontare, con tematiche decisamente più forti e pregnanti rispetto al suo spin-off (sebbene non così tanto come per i capitoli passati, peccato).

Un mondo a parte

In questa guida per principianti vorremmo elencarvi brevemente qualcuno dei nostri trucchi e consigli per iniziare a giocare al meglio a Shin Megami Tensei V. Tratteremo tematiche basilari, come il viaggio rapido, i punti di salvataggio, vi spiegheremo a grandi linee come sfruttare al meglio i combattimenti e parleremo, in linea generale, di Essenze e Fusione di Demoni. Insomma, tutto ciò che vi serve per capire come iniziare ad avventurarvi nell’Aldilà: un passo per volta.

L’importanza delle Sorgenti Energetiche | Shin Megami Tensei V: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Le Sorgenti Energetiche sono punti luminosi azzurri (sia nella minimappa, sia nel mondo di gioco), che potrete sfruttare per una lunga serie di funzioni, che andrà via via espandendosi nelle primissime ore di gioco. Sono praticamente i punti focali dell’esplorazione, in quanto vi permetteranno di spostarvi rapidamente tra di esse, visitare il negozio del gioco, curare la vostra squadra e sfruttare le meccaniche base di Shin Megami Tensei V.

Nello specifico, le funzioni disponibili a ciascuna Sorgente Energetica sono le seguenti:

Salva progressi : come da nome, è dove potrete salvare i vostri progressi di gioco;

: come da nome, è dove potrete salvare i vostri progressi di gioco; Sorgente Energetica : questa funzione vi consentirà di effettuare il viaggio rapido tra la vostra posizione e una Sorgente Energetica già visitata;

: questa funzione vi consentirà di effettuare il viaggio rapido tra la vostra posizione e una Sorgente Energetica già visitata; Covo del cadavere : il negozio di Gustave, il mercante di gioco, in cui potrete acquistare e rivendere consumabili. Potrete anche rivendergli i Cimeli e ricevere i premi per i Miman;

: il negozio di Gustave, il mercante di gioco, in cui potrete acquistare e rivendere consumabili. Potrete anche rivendergli i Cimeli e ricevere i premi per i Miman; Mondo delle ombre : il reame di Sophia, dove potrete imparare i Miracoli per il Nahobino (buff passivi permanenti), giocare con le Essenze (per insegnare nuove Abilità o Resistenze al vostro protagonista) ed effettuare le Fusioni dei Demoni, di cui parleremo nei prossimi paragrafi;

: il reame di Sophia, dove potrete imparare i Miracoli per il Nahobino (buff passivi permanenti), giocare con le Essenze (per insegnare nuove Abilità o Resistenze al vostro protagonista) ed effettuare le Fusioni dei Demoni, di cui parleremo nei prossimi paragrafi; Recupero: pagando Macca (la moneta di gioco) potrete far recuperare alla vostra squadra HP ed MP.

Non dimenticatevi di salvare! | Shin Megami Tensei V: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Il livello di difficoltà di Shin Megami Tensei V, specialmente nelle primissime ore di gioco, è particolarmente alto e spesso e volentieri vi ritroverete, anche a difficoltà normale, a lasciarci le penne in un semplice scontro con un mob un po’ troppo testardo. Risulterà quindi di fondamentale importanza salvare ogniqualvolta vi sarà possibile, sebbene spesso possa passare di mente. Questo perché, nel caso doveste perdere il Nahobino in battaglia, non ci saranno i salvataggi automatici a salvarvi: riprenderete dall’ultimo salvataggio effettuato.

Occhio al portafoglio: a cosa servono i Macca? | Shin Megami Tensei V: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Come accennato poco fa, presso le Sorgenti Energetiche potrete sfruttare la funzione di Recupero per curare completamente il vostro party, ad un costo di Macca variabile in base a quanti HP e MP devono effettivamente recuperare. Ammettiamo che, per quanto possa essere allettante curare la vostra squadra con i vari oggetti che si trovano sparsi nel mondo di gioco, questi potrebbero essere più utili nelle fasi di combattimento, specialmente contro i boss. Per far recuperare completamente il Nahobino e i demoni che lo seguono, Recupero è decisamente più utile.

I Macca sono fondamentali anche per reclutare i demoni che incontrerete sul vostro cammino e con i quali andrete via via formando la vostra squadra da quattro. Per reclutarli dovrete inizialmente parlare con loro e cercare di convincerli a seguirvi, successivamente le creature potranno richiedervi grandi quantitativi di HP, MP, Macca od oggetti particolari per seguirvi. Varrà quasi sempre la pena accontentarli, in realtà, specialmente nelle fasi iniziali, in quanto vi garantiranno un potere sicuramente diverso da quello che avete maneggiato fino a quel momento.

La base del combattimento | Shin Megami Tensei V: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Continuiamo questa nostra breve lista di trucchi e consigli per approcciarvi a Shin Megami Tensei V andando a scalfire la superficie di quello che è il sistema di combattimento dell’ultimo titolo di ATLUS. Gli scontri in questo capitolo, così come nei precedenti e in realtà anche negli spin-off di Persona, si basano su un rodato sistema di debolezze e resistenze proprie del party e dei nemici. È tornato anche il sistema Press Turn con il quale, in alto a destra, troverete il numero di azioni che potrete compiere in un turno (generalmente si parte da 4 e si può arrivare massimo ad 8, ma si può anche scendere).

Per aumentare il numero di azioni da poter effettuare nel vostro turno, dovrete imparare a riconoscere le debolezze dei nemici (o avere abbastanza fortuna da sferrare un colpo Critico). Questo perché, se riuscirete a colpire efficacemente il punto debole di un nemico, guadagnerete un’azione. Se invece beccherete la sua resistenza in pieno, ne perderete una. Le affinità dei nemici, una volta scoperte, verranno riportate in una barra sotto il nome della creatura. La simbologia sarà come segue:

Tratto orizzontale : né debolezza né resistenza, effettuerete un attacco normale il cui danno sarà la risultante della differenza del vostro attacco con la difesa nemica;

: né debolezza né resistenza, effettuerete un attacco normale il cui danno sarà la risultante della differenza del vostro attacco con la difesa nemica; Punto esclamativo : debolezza (weak);

: debolezza (weak); Mezzo scudo : resistenza (resist);

: resistenza (resist); Scudo: immunità completa (block).

L’essenzialità delle Essenze | Shin Megami Tensei V: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Sin dalle prime ore di gioco nel mondo di Shin Megami Tensei V, e forse ancor prima che sappiate come usarle, vi ritroverete spesso a raccogliere Essenze, veri e propri distillati di Demone. Ogni Essenza contiene infatti gli attacchi, le abilità, le debolezze e le resistenze di una specifica creatura. Nel Mondo delle Ombre accessibile tramite le Sorgenti Energetiche potrete sfruttare il potere di queste Essenze tramite la selezione “Fusione di Essenze”. In questo modo potrete insegnare al Nahobino e ai Demoni nel vostro party nuove Abilità e nuove Affinità.

Potrete anche sfruttare questa opzione per trasferire debolezze e resistenze dall’Essenza del demone al vostro protagonista. E vi assicuriamo che, specialmente contro i boss più ostici, vi sarà davvero di grande aiuto.

Non affezionatevi, mai, a nessuno | Shin Megami Tensei V: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

No, non è uno dei tanti consigli di vita che vi sentirete affibbiare dai vostri genitori, ma fa parte dei trucchi che potrete sfruttare per giocare al meglio e sin da subito a Shin Megami Tensei V. Il Mondo delle Ombre, infatti, oltre allo sfruttare le Essenze vi consentirà di effettuare la Fusione di Demoni. Potrete prendere due delle creature in vostro possesso (o selezionarne una o due dal Compendio dei Demoni, sborsando però un’adeguata somma di Macca) per combinarli e creare un nuovo Demone.

Solitamente, le creature nate dalla Fusione sono più forti e di livello più alto rispetto alle due usate come materia prima. Un ottimo modo per ottenere nuovi, potenti alleati. In questo senso, assume ancor più importanza l’idea di reclutare quanti più demoni di medio-basso livello incontrerete sul vostro percorso, così da poterli utilizzare come materia per le fusioni.

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida dedicata ai trucchi e consigli per iniziare a giocare al meglio a Shin Megami Tensei V.