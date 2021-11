Steam Deck: Valve rilascia numerose informazioni sui componenti

Durante la Steamworks Virtual Conference, Valve ha mostrato in vari video i componenti interni di Steam Deck

Dopo il nefasto destino dello Steam Controller, la cui produzione fu ufficialmente interrotta nel 2019, Valve tenta un nuovo esperimento attraverso Steam Deck, la prima vera console portatile che consente l’accesso alla propria libreria Steam su PC. Essa è stata prenotabile per un brevissimo periodo di tempo, e nonostante fosse prevista in arrivo per il prossimo mese, la continua mancanza di materie prime e di componenti necessari ha fatto sì che Steam Deck venisse rinviata al 2022, come periodo d’uscita previsto a partire da febbraio. Ciononostante, Valve continua a tenere alta l’attenzione su questa particolare console, rilasciando nuove informazioni riguardo le specifiche ritrovabili all’interno di essa.

Valve parla dei componenti che costituiscono Steam Deck

Nel corso della conferenza virtuale Steamworks dedicata a Steam Deck che ha avuto luogo il 12 novembre, accessibile in modo gratuito per chiunque fosse interessato, Valve ha presentato attraverso uno stream numerose informazioni riguardanti i componenti della sua nuova macchina da gioco decisamente ispirata a Nintendo Switch. La conferenza virtuale si suddivide in vari video, partendo da un’introduzione complessiva dell’hardware, per poi passare alla custom AMD e al sistema APU, includendo anche alcuni suggerimenti utili sia per i giocatori che per gli sviluppatori.

Tra le notizie più rilevanti, si ha il nome ufficiale della CPU AMD, che sarà il SoC Aerith, in chiaro riferimento ad una dei protagonisti di Final Fantasy VII. Si tratta di un chip 4-core, 8-thread, basato su architettura Zen 2, accompagnato da 8 AMD RDNA 2 Compute Unit. Non sono state poste restrizioni alla CPU, ma viene suggerito agli sviluppatori di mettere limiti ai frame in modo indipendente.

La console dovrebbe girare in modo stabile in ogni situazione, ma senza dei limiti potrebbe consumare più velocemente la batteria, che possiede 7-8 ore di autonomia. Gli sviluppatori potranno caricare pacchetti di texture specifici, riducendo le dimensioni dei file da scaricare. Steam Deck sarà disponibile dai 64GB ai 256-512 GB, ed avrà una memoria espandibile; inoltre, supporterà il 4K a 60Hz, ma non le periferiche VR. Un cambiamento importante sarà la modifica della Modalità Big Picture di Steam, progettata per essere usata con il controller o su una TV, e che verrà sostituita dalla Deck UI. In attesa del rilascio della console nel 2022, potrete trovare ulteriori informazioni più dettagliate sulla pagina ufficiale di Steamworks Virtual Conference.

