Migliori giochi iOS gratis | Aprile 2021

Ecco per voi una guida per scegliere i migliori giochi gratis iOS per iPhone e iPad da scaricare, siete pronti per scoprire quali titoli abbiamo selezionato? Vediamoli insieme

Molto spesso, durante le nostre giornate, quando non si hanno a disposizione i propri PC e le proprie console, si ci trova a combattere una grande nemica: la noia! Per superare questo enorme ostacolo non vi resta che fare una cosa: videogiocare. Come? Facile, utilizzando il vostro iPhone o il vostro iPad. Per sapere a che cosa giocare ci pensiamo noi, ecco infatti i migliori giochi gratis per iOS da scaricare e da provare.

Un sistema intuitivo e immediato

Tutti coloro che possiedono o hanno posseduto un dispositivo Apple hanno (nella maggior parte dei casi) dichiarato di non volersi discostare, per nessuna ragione, dal proprio dispositivo e soprattutto dal proprio sistema operativo di riferimento. iOS ha da sempre rappresentato una grande certezza e ha sempre offerto delle grandi perfomance, sia per quanto riguarda l’uso quotidiano, l’uso lavorativo e perchè no, anche per il gaming. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare questa guida in cui vi mostreremo i giochi gratis per iOS migliori in circolazione e che dovreste assolutamente provare.

Iniziamo con Asphalt 9

La serie Asphalt è sicuramente tra le più amate di tutti gli appassionati del mercato dei giochi mobile. Il nono capitolo di questa saga è un concentrato di adrenalina, velocità e emozioni uniche. Il tutto condito da un ottimo comparto tecnico che rende Asphalt 9 un punto di riferimento per quanto riguarda la grafica e l’audio dei giochi per smartphone. Potrete personalizzare più di 50 auto e farle sfrecciare nelle mappe più belle e fuori di testa mai concepite! Davvero un must-have.

Real Racing 3 – Migliori giochi iOS gratis

Presente ormai da tanti anni sul mercato e su tutti gli store mobile, Real Racing 3 è un vero e proprio cult dei giochi di corsa per smartphone. Comparto tecnico invidiabile e dei comandi che davvero hanno poco a che fare con il concetto di arcade. Un ottimo titolo che aggiornamento dopo aggiornamento assume sempre più i tratti di un vero e proprio simulatore. Pronti ad essere i più veloci in pista?

Jetpack Joyride – Migliori giochi iOS gratis

Jetpack Joyride, già, proprio lui! Un gioco sempre verde ed un vero e proprio cult del mercato del gaming su mobile. Così come Temple Run e Fruit Ninja, questo gioco rappresenta uno dei titoli più famosi di tutta la sfera dei migliori giochi gratis per smartphone. Le descrizioni lasciano il tempo che trovano, se qualcuno ancora non avesse mai scaricato Jetpack Joyride, beh ragazzi, direi che è il momento di farlo! Questo gioco è anche approdato sulle console più importanti sul mercato, c’è bisogno di ulteriori motivazioni per scaricarlo?

Magic Rampage – Migliori giochi iOS gratis

Un mix tra le più coinvolgenti ed immersive avventure RPG e i platform più impegnativi. Magic Rampage è un titolo molto interessante in cui vi troverete ad affrontare una serie di livelli pieni zeppi di nemici temibili da combattere. Avrete bisogno di una grande abilità nel colpire e nel muoversi in modo preciso e oculato. Scegliete una delle tante classi disponibili e impegnatevi al massimo per raggiungere il vostro obiettivo, in bocca al lupo!

Un classico dei giochi di carte: Hearthstone

Ovviamente partiamo con uno dei giochi di carte gratis per smartphone più scaricati di sempre: Hearthstone. Si tratta del gioco di carte ispirato al mondo di World of Warcraft, davvero imperdibile per tutti gli appassionati e non solo, infatti Hearthstone è in grado di offrire una gran bella esperienza anche ai neofiti del mondo di WoW. Hearthstone si propone anche come un gran titolo eSport. Recentemente sono stati anche giocati campionati mondiali, scoprite chi ha vinto!

Assassin’s Creed Rebellion – Migliori giochi Android gratis

Assassin’s Creed Rebellion, già parliamo proprio di un gioco Ubisoft e di un titolo che porta il brand di una delle saghe più famose e amate della storia dei giochi. Portare un AC su mobile è una vera “furbata” e farlo con un titolo strategico lo è ancora di più. Gestite il vostro quartier generale e sfruttate al meglio tutti gli assassini che riuscite a reclutare. Pronti per questa straordinaria avventura fatta di lame celate e tanto ingegno?

Plants vs Zombies 2 – Migliori giochi iOS gratis

In una tranquilla e calda mattina di luglio vi trovate a prendere il sole a bordo piscina nella vostra bellissima villetta al mare, quando improvvisamente…invasione zombie! Tranquilli, a difendervi, ci saranno le vostre care piante! Ecco, come riassumere in poche parole uno dei giochi che ha fatto la storia del mercato mobile. Plants vs Zombies non ha bisogno di presentazioni, ecco perchè vi consigliamo in questa nostra guida il secondo capitolo della saga.

Clash Royale – Migliori giochi iOS gratis

È il momento di un vero e proprio fenomeno del mercato videoludico legato al mondo della telefonia. Clash Royale, sviluppato da dei maestri del gaming su mobile ovvero i ragazzi di Supercell (creatori anche di Clash Of Clans) è ispirato proprio al mondo del precedente titolo. Anche in questo caso ogni tipologia di presentazione sarebbe superflua; non vi resta che scaricare il gioco, comporre il vostro mazzo e scalare tutte le arene vittoria dopo vittoria.

Fortnite e PUBG – Migliori giochi iOS gratis

In questo caso ci sentiamo di accorpare questi due titoli. Si tratta di due giochi simili per certi versi e molto distanti fra loro per altri. Fortnite e PUBG, due giochi che stanno segnando gli ultimi anni videoludici. Nella loro speciale veste mobile ci sentiamo assolutamente di consigliarli. Entrambi completamente gratuiti (ricordiamo che PUBG su console e PC è a pagamento). Non fateveli scappare!

Fallout Shelter – Migliori giochi iOS gratis

Fallout Shelter è la riproposizione mobile del brand targato Bethesda. Strutturato come un titolo gestionale. Ci toccherà gestire la nostra casa, ovvero, trattandosi di un Fallout, il nostro caro e amato Vault. Ci toccherà prenderci cura degli abitanti, ampliare i nostri spazi, creando nuovi ambienti e nuove stanze, mettendo su palestre, laboratori e tutto ciò che serve per sopravvivere al meglio. Molto interessante e soprattutto molto impegnativo, si tratta infatti, di un gioco, che ci terrà impegnati per diverse ore.

Chiudiamo con Mario Kart Tour

È il momento di parlare di un titolo molto atteso e che è disponibile dal 25 Settembre per tutte le piattaforme da gaming su mobile, si tratta di un vero e proprio cult della cultura videoludica che approda su smartphone. Parliamo di Mario Kart e in particolar modo di Mario Kart Tour! Una versione tutta nuova di questa che possiamo definire come una vera e propria saga.

Un piccolo riassunto e buon divertimento

Questi erano i migliori giochi gratis per iOS selezionati da noi per questo mese di luglio. Ricordo che questa è una guida che verrà aggiornata mensilmente e inoltre ricordo che alcuni di questi titoli saranno presente anche su sistemi Android. Ecco allora un breve riassunto della nostra guida:

Asphalt 9

Real Racing 3

Jetpack Joyride

Magic Rampage

Hearthstone

Assassin’s Creed Rebellion

Plants vs Zombies 2

Clash Royale

Fortnite e PUBG

Fallout Shelter

Mario Kart Tour

Se vi è piaciuto questo tipo di contenuto date un’occhiata anche i migliori giochi gratis per Android. Per essere sempre aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo rimanete sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare videogiochi a prezzo scontato fate un salto su Instant Gaming e date un’occhiata a tutte le offerte del catalogo!