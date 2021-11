Valve: rinviata l’uscita di Steam Deck, la console-PC di Steam

L‘uscita di Steam Deck, la nuova console-PC di Valve, sarà rinviata per via della mancanza di componenti

I problemi di distribuzione si stanno presentando sempre più frequentemente all’interno dell’industria videoludica: tra le motivazioni più evidenti vi è la carenza di componenti come i semiconduttori, causata dal prezzo troppo elevato delle materie prime necessarie, per via dell’altissima domanda generata in questi anni di pandemia. Questo, accompagnato ad un insufficiente numero di fabbriche che entrino a supporto della produzione, si trova alla base dei problemi per il quale nel 2021 ancora non è possibile ottenere nei metodi tradizionali una console di nuova generazione, o acquistare ad un prezzo ragionevole un’auto nuova, o anche solo una scheda video. Adesso, alcune ripercussioni si mostrano infine anche per il colosso Valve, ed i giocatori si ritroveranno a vedere rinviata l’uscita di Steam Deck.

Perché l’uscita di Steam Deck è stata rinviata da Valve

Questo tipo di crisi non ha colpito solo Microsoft e Sony: lo stesso Tim Cook di Apple, parlando con gli investitori, aveva dichiarato considerevoli perdite finanziarie a causa del numero ridotto di dispositivi disponibili per la vendita, e anche Nintendo pochi giorni fa ha diminuito il numero delle vendite previste nell’attuale anno fiscale, passando dai 25,5 milioni a 24 milioni di unità vendute. La situazione è così problematica che non è affatto una sorpresa come Steam Deck sia stata acquistabile solamente tramite prenotazione, ed è comunque terminata in pochissimo tempo.

Su Steam, la stessa Valve ha creato un post apposito riguardante Steam Deck, dove annunciava come l’uscita sia stata rinviata di due mesi. La compagnia afferma di essersi impegnata il più possibile per risolvere la situazione dietro la catena di fornitura nel mondo, ma i componenti necessari da impiegare nelle sue strutture produttive non arriveranno comunque in tempo utile per far uscire la console nelle date indicate in precedenza.

Tuttavia, mentre si pensa che la situazione possa perdurare ulteriormente anche nel corso del prossimo anno, Valve sostiene di essere in grado di poter far uscire la console dal mese di febbraio 2022, e da lì avrà inizio la coda di prenotazione, mantenendo comunque il posto delle persone che sono già in fila. Inoltre, ancora non sono state fornite date precise riguardo la ripartenza delle prenotazioni. Intanto, Valve terrà il 12 novembre, a partire dalle 19, un evento online gratuito su Steamworks insieme al team di sviluppo dietro Steam Deck, dove verrà approfondito l’utilizzo del dispositivo, i componenti interni, come funziona e molte altre informazioni interessanti.

