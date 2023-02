Nintendo Direct Febbraio 2023: il link alla diretta!

Scoprite insieme a noi, in questo articolo dedicato, a quale link poter seguire la diretta del Nintendo Direct di Febbraio 2023: qualche previsione?

Il 2023 è iniziato scoppiettante in termini di uscite videoludiche, a partire da un gennaio che ha visto uscire Dead Space Remake e Forspoken, per arrivare all’imminente Hogwarts Legacy. Nintendo è rimasta un po’ più da parte, effettivamente, in questi due mesi, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi: di grandi titoli in arrivo su Switch nel corso dell’anno ce ne sono a bizzeffe. A fine mese, ad esempio, potremo mettere mano ad Octopath Traveler II che, pur non essendo più esclusiva della grande N, promette ai fan della prima ora dei JRPG un’altra grande avventura con un buon effetto Nostalgia a connubio.

Di grandi titoli si parlerà molto probabilmente anche stasera al Nintendo Direct di Febbraio 2023, annunciato nella giornata di ieri, che inizierà questa sera alle 23 ora italiana. La diretta durerà 40 minuti e seguirà il classico stile dei Direct di Nintendo: tantissimi trailer, molto gameplay e poche chiacchiere. Proprio come piacciono gli eventi a noi. Trovate qua sotto il link alla diretta!

Nintendo Direct 2023: pronti alla diretta? Ecco il link!

Qualche previsione? Considerando che nell’annuncio Nintendo ha parlato di “titoli in uscita nella prima metà del 2023”, siamo piuttosto sicuri che vedremo in azione The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, di cui si è parlato anche oggi a causa del potenziale leak del prezzo del gioco. Nintendo ha però altri titoli piuttosto interessanti in arrivo, come Bayonetta Origins, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe e Pikmin 4. Non ci stupirebbe neanche avere qualche nuovo annuncio degno di nota, di franchise promettenti e rimasti in sordina la grande N ne ha davvero tanti. Staremo a vedere!

Seguirete anche voi in diretta il Nintendo Direct di questa sera? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!