Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono i migliori film d’animazione candidati agli Academy Awards e dove poter giocare software a tema!

Gli Oscar sono il più prestigioso di tutti i premi. Ogni anno vengono nominati film in lingua straniera, ma solo uno porta a casa il trofeo. Anche così, essere nominato è di per sé un risultato. Nel corso degli anni, migliaia di film sono stati nominati per questo. Ma solo pochi hanno videogiochi basati sul loro tema.

Mentre alcuni sono stati adattati ai giochi di dadi del casinò, altri sono dedicati ai giochi a tema boxe, avventura e caccia al tesoro.

I migliori film d’animazione nominati agli Academy Awards

L’unica cosa che apprezziamo dei prestigiosi premi è che sono all’altezza degli standard nella rappresentazione del cinema straniero. In questo articolo discuteremo dei principali film di animazione di tutti i tempi. Questi film sono stati nominati per premi in diverse categorie nonostante il loro elogio critico e la loro rilevanza culturale. Quindi preparati!

Il ragazzo e l’airone

All’età di 83 anni, Hayao Miyazaki è tornato con un anime fantasy tanto atteso su un ragazzo che si trasferisce in una città rurale dopo la morte di sua madre. La storia segue le avventure del ragazzo dopo che un inquietante airone lo attira in una torre lontana dalla città. La torre diventa un portale per trasportarlo in una dimensione mitologica in mezzo alla sua sofferenza.

Il famoso regista ha benedetto il suo pubblico con un altro anime disegnato a mano dopo La città incantata, Il mio vicino Totoro e Il servizio di consegna a domicilio di Kiki, che gli è valso il suo secondo premio alla 96esima funzione.

Nimona

Un altro incredibile film anime nominato agli Oscar 2024 è stato Nomina. La trama ruota attorno a due personaggi: un’adolescente potente e mutevole e un cavaliere sospettato di aver ucciso una regina a Nimona. Sebbene la storia non sia unica, il film è avvolto in una nuova ed emozionante confezione con una colonna sonora incredibilmente divertente che presenta alcuni dei migliori artigiani e temi LGBTQ+.

Il film presenta un set vibrante e irriverente di un regno fantasy futuristico che si aggiunge al suo divertimento.

Possessions

Si tratta di un breve film d’animazione giapponese che ha ottenuto una prestigiosa nomination nel 2013 per la sua capacità di connettersi con gli amanti del cinema di tutto il mondo. Sebbene sia un film disegnato a mano, possiede un’estetica spaventosa che presenta una storia coinvolgente e trasmette un messaggio molto più chiaro di quanto le parole possano mai fare.

Per chiunque voglia guardare un nuovo anime giapponese con una trama diversa da qualsiasi altro film, Possessions potrebbe essere in cima alla lista. La trama ruota attorno a un avventuriero riservato che rimane intrappolato in una tempesta e si rifugia in un santuario deserto, dove incontra fantasmi strani e ipnotici e presto si ritrova attirato da un rituale organizzato dai precedenti occupanti del santuario.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Nell’ultimo decennio, Hollywood ha benedetto il mondo con Spider-Man: Un nuovo universo, senza dubbio il miglior film a fumetti di tutti i tempi. Quest’anno è tornato ancora una volta alla grande con un seguito che travolge tanto quanto l’originale. Se l’originale si crogiolava nella collisione da capogiro di diversi regni, questo aumenta il divertimento a un livello superiore!

La saga fa esplodere le convenzioni e ricostruisce i frammenti frantumati per creare qualcosa di abilmente dolce e diretto.



La città incantata

Questo film è considerato una delle migliori opere d’animazione di sempre per la sua trama bellissima e intrigante che lo rende perfetta per bambini e adulti. Ogni dialogo, umorismo e personaggio della trama ha un senso distintivo di realismo e maturità, solitamente non presente nei film Disney. Ma Hayao Miyazaki è un’altra cosa. Ancora oggi produces opere profondamente radicate nella cultura giapponese, offrendo qualcosa di influente e utile al suo pubblico mondiale.

Questo film unico è una storia di formazione sull’adolescenza di Chihiro che ha vinto il prestigioso premio come miglior film d’animazione nel 2022.

Conclusioni

Se desideri abbuffarti di un film anime una boccata d’aria fresca, includi Mt Head, Il castello errante di Howl, La storia della principessa Kaguya e Mirai nell’elenco. Tuttavia, altri film in lingua straniera sono notevoli quanto il giapponese. Altri film di animazione di punta nominati per gli Academy Awards 2024 includono Robot Dreams ed Elemental. Tutti questi film presentano scene dall’estetica potente che tengono il pubblico incollato agli schermi per tutto il tempo.

