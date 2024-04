Charles Leclerc si lancia nel mondo del gelato: nuova avventura per il pilota della Ferrari

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, fa il suo ingresso come imprenditore nel mondo del gelato con il progetto LEC

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, si lancia in una nuova avventura imprenditoriale che unisce la sua passione per la velocità e il dolce. Non si tratta di una semplice gelateria, ma di una linea di gelati che promette di rivoluzionare il settore con un approccio innovativo alla golosità e al benessere. L’idea nasce dalla collaborazione con Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori dell’omonima catena di gelaterie. Tutto si concretizza in una serie di prodotti che saranno disponibili nei supermercati di tutta Italia. Questi gelati si distinguono per le loro creme ricche e sorprendentemente leggere. Queste caratteristiche rispecchiano l’impegno del pilota verso una dieta equilibrata.

Charles Leclerc e la rivoluzione del gelato

Il progetto LEC, acronimo che gioca con le iniziali del cognome del pilota e il termine inglese per il gelato (ice cream), si avvale dell’esperienza decennale di Nicolas Todt nella gestione dei suoi interessi. Il risultato è una gamma di gelati che non solo delizia il palato ma si allinea anche ai principali valori nutrizionali richiesti da un atleta di alto livello. Il pilota della Ferrari ha sempre avuto un debole per il gelato fin dai tempi delle corse di kart. Con questo progetto, ha trovato un modo per indulgere nel suo dolce preferito senza compromettere la sua forma fisica e mentale. La decisione di non limitarsi a una gelateria locale ma di espandersi su scala nazionale riflette la sua visione di eccellenza e ambizione.

Con questa iniziativa, Charles Leclerc non solo entra nel mondo del gelato ma lo fa portando con sé i valori di qualità e innovazione che lo hanno reso famoso in pista. La Ferrari, simbolo di prestazioni al top, diventa metafora del suo “cioccolato croccante”, unendo il piacere della guida a quello del gusto. Con LEC, il pilota dimostra che è possibile coniugare successo e piacere, in pista e fuori.

