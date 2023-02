Vediamo insieme, in questa guida dedicata ad Hogwarts Legacy, la posizione delle diverse Arene di Combattimento sparse per il mondo magico: pronti a combattere?

Tutti coloro che lo hanno preordinato ci staranno già giocando, spolpandolo in ogni suo segreto. Gli altri, invece, dovranno aspettare il prossimo venerdì, 10 febbraio 2023, per mettere le mani su Hogwarts Legacy, l’attesissimo action-rpg dedicato al mondo di Harry Potter sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros in arrivo su PS5, Xbox Series X | S e PC (mentre le versioni old-gen e Nintendo Switch sono state rinviate recentemente). Un titolo tanto voluto dai videogiocatori fan del franchise della chiacchieratissima (a ragione) J.K. Rowling, che insieme a quello di Animali Fantastici va a costituire un universo espanso che comprende tantissimi tipi di media diversi.

La posizione di tutte le Arene di Combattimento in Hogwarts Legacy

In Hogwarts Legacy troviamo ben tre diverse Arene di Combattimento, di cui due base e una chiamata Arena delle Arti Oscure, ottenibile soltanto da chi ha preordinato il gioco. Trovare le due arene regolari e vincerne gli scontri vi consentirà di sbloccare il trofeo (od obiettivo, in base alla vostra piattaforma di riferimento) “Accetta la Sfida“, che vi richiederà di affrontare nemici in tutte le arene di combattimento. Per questo trofeo non è ovviamente necessario farlo nell’Arena delle Arti Oscure.

Come aprire le arene | Hogwarts Legacy: la posizione delle Arene di Combattimento

Prima di scoprirne la posizione vi ricordiamo che, nonappena arrivati all’Arena, dovrete distruggere i vasi che vengono evidenziati in blu utilizzando la magia Revelio. Utilizzate la vostra magia base per romperli, saranno tutti in prossimità dell’entrata dell’Arena. Una volta che li avrete distrutti tutti, l’Arena si aprirà e dovrete affrontare diverse ondate di nemici. Se avete difficoltà nel portarle a termine, potete anche cambiare il livello di difficoltà a “Storia”. Sono comunque ottimi modi per ottenere velocemente punti esperienza e potrete ripeterle tutte le volte che vorrete.

Arena di Combattimento di North Ford Bog | Hogwarts Legacy: la posizione delle Arene di Combattimento

I nomi delle Arena di Combattimento sono piuttosto esplicativi: troverete quella di North Ford Bog… nella sezione di mappa chiamata North Ford Bog. Nella mappa del mondo è la porzione più a nord e che va estendendosi in orizzontale. Trovate l’Arena nella parte più ad est della regione menzionata.

Arena di Combattimento di Feldcroft | Hogwarts Legacy: la posizione delle Arene di Combattimento

Anche in questo caso il nome è esplicativo: troverete l’Arena di Combattimento di Feldcroft nella regione di Feldcroft. In questo caso, dovrete dirigervi ad ovest per trovare questa porzione di mappa e, una volta raggiunta Feldcroft, cercate l’arena nella parte a sud-sud-est. Questa è la seconda ed ultima Arena che dovrete sbloccare e completare per ottenere il trofeo “Accetta la Sfida”.

Arena di Combattimento delle Arti Oscure | Hogwarts Legacy: la posizione delle Arene di Combattimento

L’Arena di Combattimento delle Arti Oscure è disponibile soltanto a tutti coloro che hanno Pre-Ordinato il gioco. In questo caso infatti avranno accesso al DLC “Pacchetto delle Arti Oscure”, che comprende anche l’Arena. Per maggiori informazioni trovate una guida apposita cliccando qui. Comunque l’Arena non è necessaria per sbloccare il trofeo, e la trovate nella Foresta Proibita.

