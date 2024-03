Leica SL3: ecco la nuova full frame made in Germany

Leica presenta la nuova Leica SL3, full frame che eleva l’arte della narrazione visiva a nuovi livelli, scopriamo insieme i dettagli

La nuova Leica SL3 è più di una fotocamera. È una compagna affidabile che eleva l’arte della narrazione visiva a nuovi livelli. Testimone della qualità e della precisione Made in Germany, la Leica SL3 combina tecnologia all’avanguardia con funzioni innovative, per un’esperienza utente unica.

Ideale per coloro che puntano non solo a migliorare le proprie capacità foto-video, ma che si impegnano anche per l’eccellenza e si immergono completamente nella gioia del processo creativo con una Leica.

Questa fotocamera mirrorless Full Frame è una testimonianza della qualità e della precisione “Made in Germany”, combinando in modo unico tecnologia all’avanguardia e design intuitivo con la rinomata maestria artigianale che da oltre 150 anni contraddistingue il marchio Leica.

Leica SL3: ecco la nuova full frame

L’innovativo sistema autofocus ibrido della Leica SL3 combina tre diverse tecnologie: rilevamento di fase, riconoscimento dell’oggetto e rilevamento del contrasto. Grazie ad algoritmi avanzati, queste tecnologie operano in armonia per darti un sistema di altissima precisione. Dal punto di vista del design, la SL3 è notevolmente più compatta e leggera rispetto a tutti i modelli precedenti. L’eccellente design Leica UX della fotocamera garantisce un funzionamento intuitivo e personalizzato. Con forme eleganti, interfacce utente adattabili e una chiara distinzione tra modalità foto e video, la SL3 impressiona con un’ergonomia eccezionale a tutti i livelli.

Un flusso di lavoro senza intoppi in fase di ripresa è facile e immediato grazie all’accesso rapido alle funzioni utilizzate di frequente nel centro di controllo. Il display inclinabile e ad alta risoluzione contribuisce al design intuitivo, incentrato interamente sulla facilità d’uso. Inoltre, l’interfaccia della SL3 può essere completamente personalizzata in base alle preferenze personali.

Leica SL3: ecco la nuova full frame | specifiche tecniche

Tipo di fotocamera

Fotocamera a sistema di pieno formato senza specchio

Dimensioni (LxAxP) : 141,2 x 108 x 84,6 mm

Peso: Circa 769 g (senza batteria, scheda SD, tappo baionetta)

Dimensioni del sensore: Sensore CMOS, 60,3 MP (effettivi)

Memoria buffer:8 GB

Supporti di memoria: Scheda SD/SDHC/SDXC UHS-II (raccomandata), UHS-I + scheda CFexpress tipo B (raccomandata)

Materiale: Involucro interamente metallico in magnesio e alluminio, rivestimento in ecopelle, protezione contro acqua e umidità come da norma IEC 60529 (indice di protezione IP54)

Attacco obiettivo: Baionetta Leica L con contatti elettrici per la comunicazione tra obiettivo e fotocamera

Condizioni d’esercizio: Da -10 °C a +40 °C

Interfacce: Slitta porta accessori a norma ISO con contatti di controllo supplementari

Interfaccia Timecode: Porta HDMI 2.1 di tipo A

USB 3.1 Gen1 di Tipo C: Uscita audio 3,5 mm/Ingresso audio 3,5 mm

Interfaccia di comunicazione nel fondello per l’impugnatura multifunzione: Attacco filettato per treppiede

A 1/4 DIN 4503 (1⁄4”) in acciaio inox nel fondello Processore: Serie Leica Maestro (Maestro IV)

Stabilizzazione dell’immagine: Stabilizzazione dell’immagine a 5 assi

Filtri: Filtro selettivo dei colori RGB, filtro UV/IR, nessun filtro passa-basso

Formati file: Foto: DNG™ (dati RAW), DNG + JPG, JPG (DCF 2.0, Exif 2.31) /

Video: MP4, h.265 AAC 48 kHz/16 bit, h.264 AAC 48 kHz/16 bit

Leica SL3: ecco la nuova full frame | prezzi e disponibilità

La Leica SL3 è disponibile in tutti i negozi Leica e rivenditori autorizzati al prezzo di 6.915,00 € IVA inclusa solo corpo. Era l’anno 2015 quando uscì la prima Leica SL, full frame mirrorless che iniziò a mettere in discussione la supremazia delle reflex, ora ci si può godere questo nuovo ultimo modello che porta la creatività e le sue possibilità sopra ogni limite.