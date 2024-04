In questo articolo vi parleremo delle migliori impostazioni da utilizzare per giocare Dragon’s Dogma 2 al meglio su PC

Il nuovo GDR open world di Capcom è stato accolto in maniera molto positiva sia dai videogiocatori che dalla critica, ma purtroppo non è esente da difetti. Uno dei più grandi problemi del gioco infatti sono le pessime performance che, specialmente su PC, finiscono col danneggiare non poco l’esperienza. Per aiutare i giocatori PC a migliorare un po’ la loro situazione abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove potrete trovare le migliori impostazioni da utilizzare per giocare Dragon’s Dogma 2 al meglio.

Requisiti di sistema | Dragon’s Dogma 2: migliori impostazioni PC

Prima di iniziare a mettere mano alle opzioni è fondamentale assicurarsi di rispettare i requisiti di sistema. In genere basta avere i requisiti minimi per poter avere un’esperienza di gioco soddisfacente, ma purtroppo in questo caso non è così. I gravi problemi tecnici di Dragon’s Dogma 2 infatti rendono molto difficile riuscire ad ottenere delle prestazioni decenti con dei PC non molto performanti. In ogni caso, qui di seguito potrete trovare i requisiti minimi e consigliati di Dragon’s Dogma 2:

Requisiti Minimi Windows 10 a 64 bit CPU Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600 16GB di RAM Scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8GB di VRAM

Requisiti Consigliati Windows 10 a 64bit CPU Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X 16GB di RAM Scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700



Le opzioni ottimali | Dragon’s Dogma 2: migliori impostazioni PC

Adesso è finalmente il momento di iniziare a parlare davvero delle impostazioni di Dragon’s Dogma 2. Vista l’instabilità del gioco su PC è molto difficile riuscire a trovare delle opzioni che vadano bene su tutte le configurazioni, quindi sentitevi liberi di sperimentare un po’. Se però volete una base da cui partire, qui di seguito potrete trovare le nostre migliori impostazioni per i PC di fascia media:

Risoluzione: 1080p

1080p Vsync: Off

Off Risoluzione dinamica: Off

Off FidelityFX Super Resolution 3: Off

Off DLSS Super Resolution: Off

Off DLSS Nvidia Reflex Low Latency: On

On Upscale Sharpness: 3

3 Qualità dell’immagine: standard

standard Ray Tracing: Off

Off Occlusione ambientale: SSAO

SSAO Anti Aliasing: FXAA + TAA

FXAA + TAA Screen Space reflections: On

On Qualità Mesh: Media

Media Texture Filtering: Alta (ANSIO x4)

Alta (ANSIO x4) Qualità texture: Alta (1GB)

Alta (1GB) Resource-Intensive Effects Quality: Bassa

Bassa Qualità ombre: Media

Media Cache ombre: On

On Motion Blur: Off

Off Motion Quality: Alta

Alta Bloom: On

On Profondità di campo: On

On Lens Flare: On

On Lens Distorsion: On

On Subsurface Scattering: On

Problemi di CPU | Dragon’s Dogma 2: migliori impostazioni PC

Le impostazioni che vi abbiamo consigliato nel precedente paragrafo dovrebbero aiutarvi a migliorare le prestazioni senza danneggiare troppo la qualità visiva del gioco, ma purtroppo non risolveranno tutti i vostri problemi. Dragon’s Dogma 2 infatti soffre di gravi cali di frame nelle zone molto affollate che sono causati da un eccessivo uso della CPU da parte degli NPC. Questo vuol dire che ogni volta che entrerete in una città oppure in un dungeon i vostri FPS caleranno sensibilmente e in alcuni casi il gioco potrebbe addirittura crashare. Purtroppo al momento questo problema non può essere risolto facilmente e bisogna sperare che Capcom rilasci dei fix nei prossimi aggiornamenti di Dragon’s Dogma 2.

Qui termina il nostro articolo dedicato alle migliori impostazioni di Dragon's Dogma 2. Speriamo che le nostre opzioni consigliati vi aiutino a migliorare un po' la vostra esperienza di gioco su PC.

Dragon's Dogma 2 è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S.