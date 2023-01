Octopath Traveler II: nuovo trailer per Ochette e Castti

Una cacciatrice e una farmacista entrano in un bar… ma è tutt’altro che una barzelletta: è il nuovo trailer di Octopath Traveler II

Con l’arrivo di Octopath Traveler II quasi alle porte, Square-Enix ha ben pensato di dedicare un nuovo trailer a due altri protagonisti: la cacciatrice Ochette e la farmacista Castti. Abbiamo anche nuovi dettagli sul mondo di gioco, ma in linea di massima la premessa è la stessa del predecessore. Questa inusuale formula antologica si è vista anche nella nostra recensione di LIVE A LIVE, e prevede che a inizio avventura scegliamo di giocare nei panni di un determinato personaggio. I combattimenti prevedono lo stesso susseguirsi di turni a cui il genere ci ha abituati, ma con la possibilità di risolvere i problemi in modo diverso a seconda delle doti dell’eroe in azione.

Il nuovo trailer di Octopath Traveler II

La prima protagonista del trailer di Octopath Traveler II è Ochette, una cacciatrice dalle orecchie feline e dotata della capacità di controllare e dominare la fauna: di nuovo, abbiamo una citazione ambulante a Pokémon, come è avvenuto con H’aanit nel predecessore. Il simil-gufo Mahina e l’altrettanto simil-sciacallo Akalā la accompagnano nella sua avventura. Quest’isolana lascia la nativa isola di Toto’haha per prevenire la calamità chiamata “notte della luna scarlatta” (ndt). Non socializza molto con i suoi compaesani, ma può ammansire chiunque con i frutti della sua caccia, traendo cure e strumenti dagli animali che abbatte “ma mai per odio”. Può anche farsi aiutare da loro in battaglia, ovviamente.

Passando a Castti, lei è una farmacista che soffre di amnesia. Si è trovata in mare aperto e non ricorda nemmeno il suo nome. Ha con sé solo il suo fido borsello e le sue abilità. Nella ricerca si sé stessa, può parlare con chiunque per mettere insieme i pezzi del suo mondo, aiutandoli al contempo. Nonostante le sue doti curative, la sua capacità di creare pozioni le viene utile anche nell’offensiva quando si trova in battaglia. Aiutare la gente che sta male è il suo forte, soprattutto quando le persone soffrono al punto tale da non riuscire a prendere sonno. Questa piccola grande perla è prevista il 24 febbraio su Nintendo Switch, Steam, PS4 e PS5.

