Napoli-Frosinone: dove vedere la partita?

Si parte con gli incontri domenicali e la giornata si aprirà con il lunch match. Ma dove vedere Napoli-Frosinone?

I diritti tv si sono dimostrati un punto fisso per il nuovo contesto calcistico. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evince con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se ciò comporta senza dubbio un importante aspetto positivo per le società, che godono così di introiti e sponsor, dall’altro lato comporta un grande problema per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare diverse informazioni in merito. Qui subentra l’intento dell’articolo, ovvero quello di spiegare dove vedere Napoli-Frosinone e le possibili formazioni.

La giornata 32 aprirà la Domenica di calcio con il consueto lunch match, con due squadre che più fame, hanno la necessità di riempire la classifica di punti.

Dove vedere Napoli-Frosinone: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

In ottava posizione con 48 punti, il Napoli rincorre le prime posizioni che, poco alla volta, risultano essere un po’ più distanti. I partenopei necessitano di risalire la classifica. A quota 26 punti compare il Frosinone, terzultimo in classifica e in lotta per non retrocedere. Squadre giovane e con voglia, che si è però persa poco alla volta. Scopriamo allora dove poter vedere Napoli-Frosinone, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, ha ottenuto una posizione di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Basteranno dunque poche azioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando alla dinamica Sky, la carta delle offerte si rivela del tutto diversa. Per ciò che concerne la Serie A, sono garantite tre sfide per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero calendario. A questo si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di stampo europeo, cioè di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mostra un costo di 14,99 € a cadenza mensile, saranno necessari pochi passaggi, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione piattaforme, si giunge all’aspetto principale: Napoli-Frosinone sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Domenica 14 Aprile alle ore 12:30, terreno di gioco lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per proteggersi durante la navigazione su internet.

Napoli-Frosinone, probabili formazioni

I campani per cercare di brillare, i ciociari per raggiungere una salvezza che si è fatta complicata.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier.

Chi delle due riuscirà a sorridere? Dateci il vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.