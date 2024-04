Final Fantasy 7 Rebirth: vendite sotto le aspettative, secondo un analista

Stando alle parole di Daniel Ahmad, analista di settore, Final Fantasy 7 Rebirth avrebbe vendite ben sotto le aspettative di Square Enix: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre si inizia già a parlare della terza parte della nuova trilogia dedicata a Final Fantasy VII, noi ancora ripensiamo con enorme piacere al nostro primo viaggio in Rebirth, di cui vi abbiamo ampiamente parlato in una recensione dedicata (la trovate qui). Dopo la “cocente” delusione di Remake, che non è stato ciò che ci aspettavamo in ogni senso, il secondo capitolo è riuscito a catturarci grazie ad una qualità generale incredibilmente elevata. Stando però a Daniel Ahmad, le persone che hanno acquistato Rebirth sono molte meno di quelle di Remake e il gioco avrebbe dunque avuto vendite ben sotto le aspettative. Sì, ma di quanto?

Vendite di Final Fantasy 7 Rebirth: a che punto siamo?

Daniel Ahmad, direttore della ricerca e delle analisi di Niko Partners, avrebbe dichiarato su Twitter:

Non voglio essere quello che lo dice, ma Rebirth sta rendendo meno del previsto in termini di vendite. […] Sta vendendo circa la metà di quanto venduto da Remake nello stesso periodo di tempo e sembra che avrà una coda più debole.

Ahmad avrebbe ottenuto questi dati di vendita da “rapporti di ricerca azionari, che ottengono i dati dai soliti tracker”. Dovendo essere onesti, però, e come hanno anche sottolineato alcuni utenti su Twitter in risposta ad Ahmad, le due uscite non sono minimamente paragonabili. Remake uscì quando la maggior parte del mondo era in lockdown a causa della pandemia di Covid-19 e si collocava alla fine del ciclo vitale di una console ultra-venduta come PlayStation 4, mentre attualmente Rebirth è giocabile solo su PS5.

È anche possibile che il remake di uno dei titoli più importanti della storia dei videogiochi abbia inizialmente attratto molti giocatori, ma alcuni potrebbero non averlo apprezzato quanto l’originale ed aver dunque scelto di non acquistarne il sequel.

Chi lo sa: per ora le vendite di Final Fantasy 7 Rebirth non sembrano aver rispettato le aspettative. Aspettiamo qualche conferma o smentita da parte di Square Enix. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!