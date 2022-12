Sul palco dei TGA 2022 ha fatto scintille anche casa Nintendo, con tante nomination in diverse categorie e due annunci piuttosto sostanziosi: scopriamo insieme tutti i dettagli

Anche quest’anno è terminata la notte più attesa per il mondo videoludico: quella dei The Game Awards. Abbiamo seguito l’evento in diretta per voi, andando a creare due articoli specifici: uno per i vincitori, uno per gli annunci più importanti. Si sono avvicendate molte software house sul palco di Keighley e molte sono state le novità. Fra le più attese annoveriamo sicuramente la data d’uscita di Final Fantasy XVI e l’annuncio di Death Stranding 2, ma fra i big c’è anche qualcuno che, seppur con meno clamore, ha tirato fuori dal cappello due novità piuttosto interessanti. Sì, avete già letto il titolo dell’articolo, stiamo parlando di Nintendo.

Annunci e premi per Nintendo sul palco dei TGA 2022

Prima di vedere i due annunci di casa Nintendo sul palco dei TGA 2022, vogliamo un attimo parlare dei premi ricevuti dai giochi della grande N. Bayonetta 3, ad esempio, ha portato a casa il premio per il miglior gioco d’azione, mentre Kirby e la Terra Perduta ha vinto il premio per il miglior gioco per famiglie. Splatoon 3 ha vinto il miglior multigiocatore e, infine, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha vinto il premio di gioco più atteso. Tante erano le altre nomination, fra i candidati c’erano anche Nintendo Switch Sports, Leggende Pokémon: Arceus, Triangle Strategy, LIVE A LIVE, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Xenoblade Chronicles 3 e tanto altro. Insomma: una notte spettacolare anche per casa Nintendo.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon | TGA 2022: tutti gli annunci di casa Nintendo!

Il primo, grande annuncio che Nintendo ha portato sul palco dei The Game Awards 2022 è sicuramente Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Nuovo capitolo della serie, uno spin-off in cui assumeremo il controllo di Cereza, una giovane strega apprendista che poi, qualche anno più tardi, verrà chiamata Bayonetta. Oltre a sfoggiare uno stile artistico sorprendente e unico, ispirato ai libri di fiabe, questo nuovo titolo presenta anche un gameplay mai visto prima nella serie. Controllando sia Cereza sia il suo partner demone infernale, Cheshire, ci dovremo concentrare sull’esplorazione, il combattimento e la risoluzione di enigmi per aiutare Cereza ad addentrarsi nella foresta.

Se volete già dare una sbirciatina al gioco, all’interno di Bayonetta 3 è possibile accedere a un breve teaser giocabile per Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Se avete acquistato il Vecchio libro di foto presso il negozio di Rodin, Porte dell’Inferno, utilizzando la valuta di gioco e sbloccandolo con le tre chiavi richieste potrete… accedere. La versione completa invece sarà disponibile dal 17 marzo 2023, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch. Vi lasciamo il trailer di annuncio qui sotto.

Pass di espansione per Fire Emblem Engage | TGA 2022: tutti gli annunci di casa Nintendo!

Sul palco dei TGA 2022 è stato anche introdotto il Pass di espansione di Fire Emblem Engage. Il primo dei quattro pacchetti di DLC uscirà quando il gioco verrà lanciato su Nintendo Switch il 20 gennaio 2023. Aggiungerà una varietà di contenuti, fra cui Edelgard, Dimitri e Claude di Fire Emblem: Three Houses come Emblema e Tiki di Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, come altro Emblema.

Gli Emblemi possono essere evocati in Fire Emblem Engage per combattere al fianco degli eroi principali, aiutandoli ad aumentare le loro statistiche e assistendoli in combattimento. Ulteriori informazioni sui tre pacchetti aggiuntivi del Pass di espansione di Fire Emblem Engage verranno rivelate in futuro, inclusi i dettagli sul nuovo scenario della storia nel pacchetto 4. Il trailer di annuncio, invece, lo trovate qua sotto.

Che nottata!

E questo era tutto per quel che riguarda gli annunci di Nintendo ai TGA 2022. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!