In questa guida vi spiegheremo in modo facile e veloce come fare a cambiare la vostra classe su Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 è un titolo che lascia davvero tanta libertà al giocatore, anche nella gestione della propria classe. Il titolo infatti vi permetterà di cambiare la vocazione del vostro protagonista e della vostra pedina principale in maniera molto semplice e senza alcuna penalità. Se volete sapere come fare, in questa guida vi spiegheremo rapidamente coma cambiare classe su Dragon’s Dogma 2.

Le gilde | Dragon’s Dogma 2: come cambiare classe

Per cambiare la vostra classe non dovrete fare altro che recarvi presso una gilda. Queste strutture sono presenti praticamente in tutti gli insediamenti del gioco e vi permetteranno di passare liberamente da una vocazione all’altra (a patto che le abbiate già sbloccate). Di solito le gilde coincidono con le locande, ma nelle città più grandi possono avere delle proprie sedi separate. Probabilmente la prima struttura di questo tipo che troverete durante la vostra avventura sarà quella di Vernworth, ma in base a come deciderete di esplorare il mondo di gioco potreste trovarne prima altre.

Classi avanzate | Dragon’s Dogma 2: come cambiare classe

Oltre alla classe dell’Arisen, presso le gilde potrete cambiare liberamente anche quella della pedina principale. Sappiate però che la maggior parte delle vocazioni avanzate che sbloccherete nel corso del gioco saranno esclusive del vostro protagonista e non potrete assegnarle in alcun modo alla pedina. Le uniche eccezioni sono il Devastatore e lo Stregone. Queste due classi andranno sbloccate completando una missione secondaria che potrete trovare a Vernworth ma, anche se contano come vocazioni avanzate, il vostro compagno di avventura potrà comunque utilizzarle.

Jack of all trades

