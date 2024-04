Kingdom Come Deliverance: novità dagli sviluppatori settimana prossima

I ragazzi di Warhorse Studios, sviluppatori di Kingdom Come Deliverance, stanno per darci novità sul loro prossimo progetto: ecco quando

Gli sviluppatori di uno dei titoli più amati degli ultimi anni, Kingdom Come Deliverance, alzeranno i veli sul loro prossimo progetto, dal nome alle novità che intendono portare nel mondo videoludico, settimana prossima. Abbiamo a che vedere con un caso di “annunci di altri annunci” da manuale, ma al di là del cavallo pronto alla guerra inquadrato qui sotto abbiamo anche una data. Siccome l’immagine riporta il giorno interessato a caratteri cubitali, non occorre ricorrere ad alcun tipo di suspense. Senza indugiare oltre, dunque, vi invitiamo a cerchiare giovedì prossimo sui vostri calendari: non saremo in grado di dirvi altro prima del 18 aprile. Il team di sviluppo sa benissimo quale hype circonda i loro progetti, permettendosi di twittare un’immagine senza altri commenti.

Il cavallo di battaglia a passo di carica e carico di novità: che hanno in mente gli sviluppatori di Kingdom Come Deliverance?

Al di là delle discussioni sui bug al day one e sul tasso di sfida, Kingdom Come Deliverance rimane tuttora un gioco amatissimo per le novità introdotte dal suo game design, elevandone gli sviluppatori da anonimo studio indie ad ala di Embracer Group. Visto l’appeal di GdR ambiziosi come Baldur’s Gate III e Dragon’s Dogma II, supporre che si tratti di un sequel avrebbe senso. Già nel 2018 il gioco ha colpito per l’accuratezza con cui ha mostrato la Boemia (oggi nota come Repubblica Ceca) del quindicesimo secolo e per l’implementazione di scelte ramificate e severi elementi da survival. Più recentemente, invece, a sorprendere è stato il port del gioco su Nintendo Switch questo mese, in tandem con la fisica realistica dei combattimenti con la spada. L’appuntamento è fissato su YouTube e Twitch giovedì sera alle otto.

Ora sta a voi dirci la vostra: di che gioco si tratta? Nuovo capitolo o IP a parte?