Xiaomi Smartphone 14 Ultra 12GB RAM: l’offerta Amazon per te

Il nuovo Xiaomi Smartphone 14 Ultra 12GB RAM è adesso disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale grazie allo sconto coupon. Vediamo le sue caratteristiche

Xiaomi Smartphone 14 Ultra è l’ultimo top di gamma del colosso cinese. Il dispositivo punta a conquistare il mercato con le sue eccellenti caratteristiche e un prezzo decisamente interessante, soprattutto approfittando dello sconto coupon di 100 euro disponibile su Amazon. Lo smartphone monta un processore Snapdragon 8 Gen 3, il più performante sul mercato, accompagnato da 12GB di RAM e tagli di memoria da 256GB o 512GB. Il display è un LTPO OLED da 6,36 pollici con risoluzione superiore al FullHD+ e refresh rate adattivo a 120Hz. Il comparto fotografico è da top di gamma, con un trittico di fotocamere posteriori da 50 megapixel ciascuna: la principale ƒ/1.6 stabilizzata otticamente, la grandangolare ƒ/2.2 e il teleobiettivo 3.2X ƒ/2.0. La batteria da 4.610 mAh garantisce un’autonomia eccellente, che accompagnerà per tutta la giornata senza problemi. Ma la vera chicca è il prezzo: grazie allo sconto coupon di 100 euro disponibile su Amazon, è un’offerta davvero imperdibile per chi cerca un dispositivo top di gamma.

Per accedere all’offerta non dovete fare altro che cliccare sul box Amazon

Xiaomi Smartphone 14 Ultra: tutte le caratteristiche

Lo smartphone vanta un design elegante e resistente, con un corpo in metallo e vetro Gorilla Glass Victus. È inoltre resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68. Oltre alle caratteristiche già elencate, offre una serie di altri vantaggi, come:

Connettività 5G per navigare in internet alla massima velocità.

per navigare in internet alla massima velocità. Wi-Fi 7 per un Wi-Fi più veloce e stabile.

per un Wi-Fi più veloce e stabile. Bluetooth 5.4 per connettere facilmente i tuoi dispositivi.

per connettere facilmente i tuoi dispositivi. Uscita video tramite porta USB-C 3.2 per collegare lo smartphone a un monitor o a una TV.

per collegare lo smartphone a un monitor o a una TV. Audio stereo per un’esperienza audio immersiva.

per un’esperienza audio immersiva. Vibrazione precisa per un feedback tattile eccellente.

per un feedback tattile eccellente. Emettitore ad infrarossi per controllare i vostri dispositivi domestici.

per controllare i vostri dispositivi domestici. HyperOS 1 basata su Android 13, un’interfaccia fluida e personalizzabile.



Con le sue eccellenti caratteristiche, il design raffinato e il prezzo conveniente, Xiaomi Smartphone 14 Ultra è un vero e proprio must-have per gli amanti della tecnologia.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!