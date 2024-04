Ufficializzato il calendario 2025 di F1: gara d’apertura in Australia

La FIA ha reso noto il calendario per la stagione 2025 di F1, con alcune sorprese e le solite certezze

E’ stato ufficializzato il calendario per la stagione 2025 di F1. Quella che sarà la stagione numero 75 da quando si chiama Formula 1, vedrà alcuni ritorni come negli anni passati seguito dalle solite conferme. Una delle modifiche più significative riguarda l’apertura della stagione che avverrà in Australia, a Melbourne, il 16 marzo. Questo segna il ritorno alla tradizione di iniziare la stagione in Australia, una pratica che era stata la normalità a cavallo tra il 1996 e il 2019 con le eccezioni delle stagioni 2006 e 2010. Il Bahrain, che ha aperto la stagione negli ultimi anni, ora si sposterà al quarto GP, previsto per il 13 aprile, per evitare sovrapposizioni con il mese del Ramadan, che nel 2025 sarà compreso tra il 28 febbraio e il 29 marzo.

Dopo l’Australia, la carovana della Formula 1 si dirigerà in Cina per la seconda tappa del calendario, seguita dal Giappone come terzo round. L’Arabia Saudita, invece, si sposterà al 20 aprile, sempre a causa delle festività del Ramadan.

🥁 Presenting… the 2025 FIA Formula One World Championship calendar!#F1 pic.twitter.com/qrBB52ncRd — Formula 1 (@F1) April 12, 2024

Calendario F1 2025: le altre date

La stagione europea prenderà il via con il Gran Premio di Imola il 18 maggio e si concluderà il 7 settembre a Monza, il famoso tempio della velocità. Successivamente, la Formula 1 farà tappa a Baku, in Azerbaijan, per una gara posizionata tra il Vecchio Continente e l’Asia. Il Gran Premio finale della stagione è previsto il 7 dicembre ad Abu Dhabi, confermando così la tradizione di concludere il campionato in Medio Oriente.

Il calendario per il 2025 conferma tutte le tappe e gli appuntamenti del 2023, inclusi i tre Gran Premi negli Stati Uniti e il ritorno del Gran Premio di Las Vegas, che vedrà la partenza della gara al sabato, seguendo l’orario locale. Queste anticipazioni fanno presagire una stagione avvincente e piena di emozioni per tutti gli appassionati di Formula 1, con Lewis Hamilton pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Ferrari e molti altri piloti e team pronti a competere per la gloria e il successo sulle piste di tutto il mondo.

