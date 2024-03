Eruzione Krakatoa del 1883: perché i tramonti furono verdi?

Nel 1883 si verificò la devastante eruzione Krakatoa. Tra i tanti fenomeni connessi all’evento apocalittico, i tramonti verdi rimasero inspiegabili, almeno fino ad oggi

L’eruzione Krakatoa del 1883 è passata alla storia non solo per la sua potenza devastante ma anche per un fenomeno naturale affascinante: i tramonti verdi. Ma come è stato possibile che il cielo si colorasse in modo così insolito? Una simulazione al computer è stata in grado di spiegarlo. Dopo l’eruzione del vulcano Krakatoa più di un secolo fa, il cielo si tinse di tonalità che sfidano l’immaginazione. Non è una scena da film di fantascienza, ma un evento reale che lasciò il mondo a bocca aperta. I tramonti, solitamente un quadro di rosso e arancione, si trasformarono in un’esplosione di verde. A questo punto, la domanda sorge spontanea: “Come mai?”. La risposta sta nelle particelle di zolfo lanciate nell’atmosfera dal vulcano. Queste non sono le solite polveri sottili, ma veri e propri giganti, con dimensioni che vanno dai 500 ai 700 nanometri.

Il mistero dei tramonti verdi dopo l’eruzione Krakatoa del 1883

Grazie alle dimensioni eccezionali, la luce solare si riflette in modo diverso nel suo viaggio verso la Terra, regalando quel verde smeraldo al tramonto. Christian von Savigny, un fisico tedesco, ha messo sotto la lente d’ingrandimento questi aerosol. Utilizzando modelli atmosferici avanzati, ha simulato il viaggio della luce attraverso queste particelle giganti fino alla stratosfera. Alla fine, ha mostrato come il verde possa dominare il cielo al calar del sole.

L’evento apocalittico non solo dipinse il cielo di verde, ma influenzò anche il clima mondiale. Le particelle di zolfo hanno il potere di riflettere la luce solare, abbassando le temperature del pianeta. Un effetto simile a un ombrello gigante che protegge la Terra dai raggi solari. Questi tramonti verdi non sono un evento quotidiano. Studi indicano che l’eruzione Krakatoa, come tante altre potenti, capaci di causare questo spettacolo, si verificano circa una volta ogni secolo. Mentre il cielo tornava ai suoi colori consueti, restò il ricordo dei tramonti verdi nella mente degli abitanti della Terra di quell’anno, testimoni di una natura che non smette mai di stupire.

