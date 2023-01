Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata, come ottenere crediti infiniti in Dead Space Remake: accorrete che è un glitch, sicuro lo patchano a breve!

Reddit, si sa, è un posto meraviglioso. Non sempre, questo è vero, ma in molti casi pullula di utenti molto attivi nel mondo dei videogiochi che scoprono chicche, segreti e… glitch. È quest’ultimo il caso anche di Dead Space Remake, il rifacimento dell’originale del 2008 di Visceral Games che stavolta è stato affidato da Electronic Arts al suo studio interno, Motive. Uscito recentemente su PC, PS5 e Xbox Series X | S, Dead Space Remake è tornato a narrare l’epica avventura di Isaac sulla nave spaziale Ishimura, con qualche piccola differenza rispetto all’originale sia in termini di gameplay sia… narrativi. Ne parleremo in un articolo dedicato, non temete.

Crediti infiniti in Dead Space Remake: come? Ce lo dice Reddit (ovviamente)!

In questo caso, però, vogliamo soffermarci sull’aiutarvi a far crescere il vostro portafoglio. Perlomeno quello di Isaac, non siamo così generosi. Nel subReddit dedicato al titolo, i giocatori hanno trovato un glitch particolarmente interessante che dona ad Isaac denaro e Nodi Energetici. L’utente originale che ne ha scovato il funzionamento è tale Mrthrowawaymcgee, ma il video a cui faremo riferimento è stato creato da TyberZann191. Fatte le doverose premesse, addentriamoci nel cuore della questione: come creare crediti infiniti in Dead Space Remake (o almeno finché non lo patchano)!

Premesse | Dead Space Remake: come ottenere crediti infiniti

Tanto per iniziare, dovrete avere a disposizione 7 Nodi Energetici e 15mila crediti, nonché un posto sicuro lontano dai Necromorfi. Di base, il nostro consiglio (e quello degli utenti di Reddit) è di recarvi alla stanza vicino alla stazione del treno, al termine del primo capitolo. In questo modo avrete un posto sicuro con un negozio e un tavolo da lavoro per i potenziamenti. Tutte le spunte messe, vediamo come si fa.

Caro vecchio Fucile ad Impulsi | Dead Space Remake: come ottenere crediti infiniti

L’arma che vi consentirà di ottenere crediti praticamente infiniti in Dead Space Remake è il Fucile a Impulsi, di cui dovrete svuotare il caricatore utilizzando solo le Mine di Prossimità, il suo fuoco secondario. Fatto ciò, raccoglietele subito e vedrete che saranno state convertite in munizioni normali. Sbloccare i Nodi Energetici vi consente di ricaricare le munizioni dell’arma immediatamente, senza la necessità di andare a correre a destra e a manca per recuperare Mine.

Spammate questo processo finché non avrete finito i Nodi a vostra disposizione, poi recatevi al negozio più vicino e vendete le munizioni in eccesso. Questo processo vi consentirà di ottenere circa 4000 crediti ad ogni giro, con cui potrete acquistare Nodi Energetici aggiuntivi e ripetere il procedimento. Verso l’infinito e oltre!

Non sappiamo ancora se Electronic Arts e Motive patcheranno il tutto, ma in realtà, come sottolineato dall’utente reddit che ha scovato il glitch una spiegazione ci sarebbe anche, visto che Isaac è un ingegnere ed è quindi, di natura, piuttosto pratico e… ingegnoso. Scusateci.

Glitchate!

E questo era dunque come ottenere crediti infiniti in Dead Space Remake.