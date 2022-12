The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: classificato da ESRB

L’attesissimo The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom stato classificato da ESRB. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Il sequel diretto dell’acclamato Breath Of The Wild, uscito nel 2017, in concomitanza con il lancio originale di Nintendo Switch, non ha mancato di scatenare l’hype della community, fin dal suo annuncio ufficiale. Dopo il doloroso rinvio dell’uscita, dichiarato nella prima metà del 2022, ora The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom (questo il titolo ufficiale dell’opera, come dichiarato nel Direct dello scorso settembre) è stato classificato da ESRB, e sembra proprio che non tarderà ulteriormente.

ESRB ha classificato The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Nelle scorse ore The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom è stato classificato dall’ente americano ESRB. Tale notizia non solo sembra scongiurare l’ipotesi di eventuali nuovi ritardi (pur non costituendo in alcun modo una garanzia assoluta che la data d’uscita verrà rispettata), ma ci permette anche di avere qualche piccolo indizio sui contenuti presenti nel gioco, oltre che al target d’età consigliato per gli utenti.

L’attesissimo titolo ha ricevuto un rating E10+, che lo rende quindi adatto anche ad un pubblico non adulto, ed è stato dichiarato che conterrà violenza di carattere fantasy e blandi temi suggestivi. Si tratta di una classificazione che non stupisce, in quanto piuttosto in linea anche con i canoni del precedente episodio. Non resta quindi che attendere il prossimo 12 maggio per poter finalmente mettere le mani sul gioco e scoprire se sarà in grado di soddisfare le enormi aspettative.

E voi avete giocato Breath Of The Wild? Che cosa ne pensate? Siete in attesa di questo nuovo sequel?