Nintendo: annunciato per domani il nuovo direct, ecco l’orario

Un nuovo direct di Nintendo è stato annunciato per domani 8 febbraio, andiamo a scoprire l’orario indicato e quelli che potrebbero essere i principali annunci

Era nell’aria, ormai da qualche giorno, che Nintendo potesse annunciare un nuovo direct e così è stato, l’evento si terrà domani e, oltre al giorno, è stata presentato anche l’orario. Nintendo ha annunciato che il direct si concentrerà su quelli che sono i titoli in uscita su switch nella prima metà del 2023. E dunque, con ogni probabilità, avremo nuove informazioni relative a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in uscita a maggio, così come i prossimi Octopath Traveler 2 e Kirby’s Return to Dream Land Deluxe.

Nintendo: l’orario del direct di domani!

Il nuovo direct di domani si terrà alle 23:00, orario italiano. Un direct in seconda serata dunque, quello di domani 8 febbraio. Lo show durerà 40 minuti e, stando alle esperienze degli ultimi direct, avremo, probabilmente, un’alternanza di spiegazioni, informazioni e video di trailer gameplay (con una maggiore presenza, fortunatamente, proprio di questi ultimi). L’evento verrà trasmesso sul canale di YouTube Italia di Nintendo e sul sito dedicato proprio ai direct.

Speriamo, dunque, di avere ulteriori novità sui giochi in uscita e tanto attesi fra quelli presenti nel mercato e nell’offerta videoludica della Grande N. Fateci sapere, lasciando un commento nell’apposita sezione sottostante, quali sono gli annunci e i titoli che attendete di più e per i quali avete maggiore hype. Speriamo, quindi, di avere a disposizione un ottimo show e tante novità interessanti. Noi rimaniamo in trepida attesa e conteremo le ore fino a domani, ricordandovi che troverete un articolo dedicato alla visione della diretta e un recap con tutti gli annunci ufficiali.

