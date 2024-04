CORSAIR debutta con kit di memoria WS DDR5 RDIMM ECC per workstation

CORSAIR ha annunciato oggi il suo debutto nel settore delle workstation DDR5 con l’introduzione di una serie di kit di memoria WS DDR5 RDIMM

Questi kit, progettati per offrire prestazioni e affidabilità senza compromessi, rappresentano un salto di qualità nel settore delle RAM per le più recenti workstation, garantendo piena compatibilità con i più recenti processori Intel Xeon di quarta generazione e AMD Ryzen Threadripper 7000.

Nuovi standard di prestazioni e affidabilità per le Workstation DDR5

La nuova gamma di kit di memoria offre capacità fino a 256 GB, stabilendo nuovi standard per le applicazioni ad alto consumo di memoria come l’editing di contenuti multimediali ad alta risoluzione, il rendering 3D e l’addestramento IA. Sottoposti a test rigorosi e precisi, questi moduli soddisfano completamente le specifiche JEDEC, offrendo tempistiche più veloci e frequenze più alte per prestazioni ottimali nelle attività più impegnative.

I moduli DDR5 Registered DIMM (RDIMM) supportano l’Error Correction Code (ECC), consentendo la rilevazione e la correzione degli errori in tempo reale per garantire una continua elaborazione dei dati. Questa stabilità è fondamentale per gli utenti professionali che necessitano di prestazioni ininterrotte.

Per garantire prestazioni ottimali, i kit DDR5 RDIMM supportano gli standard Intel XMP 3.0 e AMD EXPO, consentendo un facile caricamento dei profili più veloci tramite UEFI BIOS. Inoltre, una varietà di capacità è disponibile per soddisfare le diverse esigenze professionali.

Per dissipare il calore generato durante i carichi di lavoro intensi, i moduli RDIMM sono dotati di uno strato in PGS per un efficace raffreddamento, assicurando prestazioni affidabili anche nelle condizioni più impegnative.

I kit di memoria WS DDR5 RDIMM di CORSAIR offrono ai professionisti la capacità di migliorare la gestione dei flussi di lavoro, ottimizzare i processi e risparmiare tempo, garantendo al contempo la qualità e l’affidabilità del marchio CORSAIR.

I kit di memoria sono disponibili per l’acquisto sullo store online di CORSAIR e tramite la rete di rivenditori autorizzati. Sono coperti da garanzia limitata e supportati dall’assistenza clienti globale di CORSAIR.

