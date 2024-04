Alien Romulus: sangue e squartamenti nel trailer del CinemaCon

Non c’è nessuna via di scampo per gli esploratori della galassia. Nel nuovo trailer di Alien Romulus mostrato c’è tanta violenza, sangue e squartamenti. Riusciranno i protagonisti a sopravvivere?

La saga di Alien va avanti ormai da più di trent’anni e in questo lasso di tempo la saga è diventata un cult del cinema. Le cose non sono mai cambiate nel corso del tempo, con sempre nuove idee per mettere in mostra gli spaventosi xenomorfi creati dalla mente geniale di Ridley Scott nell’ormai lontano 1979. Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di avere alcune anticipazioni su Alien Romulus, ma ora, in occasione del CinemaCon di Las Vegas, il film ha avuto modo di mostrare altri contenuti provenienti dal film e c’è tanta violenza e sangue. Questo film sarà quindi vietato ai deboli di cuore e ai più schizzinosi, perché gli squartamenti e le mutilazioni saranno all’ordine del giorno nel film.

Alien Romulus: il trailer del CinemaCon promette le vibes in stile Ridley Scott

Questo nuovo film sarà diretto da Fede Alvarez, regista uruguaiano che ha già avuto esperienza con la categoria horror. Il regista ha già lavorato infatti a film di tutto rispetto come La casa e Man In The Dark, con cui ha avuto modo di dimostrare di saperci fare. Allo stesso tempo però Alvarez è ben consapevole dell’importanza del franchise e cosa ha tra le mani, motivo per cui ha chiesto personalmente assistenza a Ridley Scott e James Cameron. Questi due registi sono riusciti a creare dei film molto peculiari e apprezzati dalla storia del cinema per il loro coinvolgimento nel lavoro e nella grande manodopera che ci hanno impiegato nella realizzazione delle creature. Alvarez, per questo, ha lavorato a stretto contatto con gli animatori per le sequenze VFX, per rendere la CGI quanto la più realistica possibile.

Il film uscirà al cinema il 16 agosto e vedrà protagonisti un gruppo di esploratori che si ritroveranno in una stazione spaziale abbandonata. Chissà cosa ci troveranno all’interno…voi che ne pensate? Andrete a vedere il film? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo del cinema e molto altro!

