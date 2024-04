Tutte le uscite dei videogiochi di Aprile 2024

Vediamo insieme, in questo speciale dedicato, tutte le uscite a tema gaming di aprile 2024: quali sono i migliori videogiochi in arrivo?

Il mese di aprile per i gamers di tutto il mondo sarà caldissimo. Dando infatti uno sguardo alle novità in arrivo, bisogna ammettere che sarà difficile scegliere in quale avventura cimentarsi per prima.

Per fare ordine tra le idee ecco raggruppate le principali uscite di videogiochi di aprile 2024 in base alla console, organizzate anche dando un’occhiata alle recensioni e alle anticipazioni delle case madri.

Prima di passare alle novità di gioco di questo mese, vediamo una piccola rassegna delle notizie più interessanti del momento sul mondo dei videogiochi.

Il mondo del gaming cresce a dismisura!

Dopo un trimestre intenso di nuove uscite, con titoli epici come Tekken 8, Final Fantasy VII Rebirth e Dragon’s Dogma 2, il mese di aprile si presenta con una selezione di giochi altrettanto stimolanti per gli appassionati di videogiochi di tutte le piattaforme.

Secondo le analisi condotte da Newzooil 2024 si preannuncia come un anno di crescita per l’industria del gaming su scala mondiale. Uno dei principali fattori trainanti sarà l’incremento del parco installato delle console di nuova generazione, tra cui Xbox Series X|S, con Microsoft che, dopo l’acquisizione di Activision, prevede di lanciare un app store mobile su Android. Inoltre Playstation 5 ha superato la soglia di 50 milioni di unità vendute, dando una spinta definitiva all’intero mercato delle console.

Hardware e abbonamenti: i principali cambiamenti

Sul fronte dell’hardware, si attendono anche novità da Nintendo, sebbene il quartier generale di Kyoto mantenga il massimo riserbo in merito. Nonostante il successo della Nintendo Switch, che continua a registrare vendite considerevoli anche dopo sette anni dal suo lancio, si prevede l’introduzione di nuovo hardware nel corso dell’anno.

Si prevede anche una crescita moderata negli abbonamenti multi-gioco nei prossimi tre anni e ulteriori stravolgimenti nel settore. Questi saranno dovuti alla presenza di piattaforme di gioco come Fortnite e ROBLOX, che offrono un’esperienza coinvolgente e gratuita, minacciando così i tradizionali servizi di abbonamento.

A seguire esploreremo i titoli più attesi che renderanno il prossimo mese un momento imperdibile per i giocatori di tutto il mondo. Per fare acquisti senza rinunce non bisogna dimenticare di approfittare degli sconti online, grazie ad esempio alle tantissime promozioni e codici sconto Unieuro anche sui migliori titoli delle console più famose, dalla Playstation 5 alla Nintendo Switch.

PlayStation 5

Tra le imperdibili novità di aprile 2024 per PS5 spicca Stellar Blade (26 aprile), un’avventura action-adventure che promette combattimenti coinvolgenti e una storia avvincente. Con uno stile artistico unico e una trama che si sviluppa in un futuro distopico, Stellar Blade è destinato a catturare l’immaginazione dei giocatori di PS5. Questo titolo rappresenta uno dei punti di forza per la console di Sony, offrendo un’esperienza di gioco appassionante che sicuramente attirerà l’attenzione degli appassionati di videogiochi. A proposito di PS5, non bisogna dimenticare il lancio della closed beta di Sea of Thieves previsto, anch’esso, nel mese di aprile, il 12 per l’esattezza.

Sony dimostra ancora una volta la sua capacità di offrire contenuti di alto livello per soddisfare le esigenze dei suoi utenti, mantenendo la PS5 al centro dell’attenzione nel panorama videoludico.

In definitiva, anche secondo le più autorevoli fonti di settore, l’arrivo di Stellar Blade è solo uno dei tanti motivi per cui i possessori di PlayStation 5 possono attendere con entusiasmo il mese di aprile: con una libreria di giochi in continua espansione e nuove esclusive in arrivo, la console si conferma la scelta più azzeccata per giocatori che si annoiano in fretta.

Xbox Series X

Anche la Xbox Series X sarà protagonista di alcune uscite di rilievo questo mese. Tra queste, Sand Land (26 aprile), tratto dall’omonimo manga di Akira Toriyama. Questo RPG d’azione porterà i giocatori in un mondo desertico pieno di misteri e avventure. Grazie alla trama avvincente e al gameplay coinvolgente, Sand Land promette di essere un’esperienza indimenticabile a 360 gradi. Il titolo si è inserito tra le esclusive di punta per la console di Microsoft, proponendosi già dai primi trailer come un’avventura avvincente, da finire tutta d’un fiato.

Completano la scelta la solida line-up di giochi esclusivi e il supporto di servizi come Xbox Game Pass: oggi la console offre un’esperienza di gioco completa e coinvolgente per i suoi utenti. Microsoft si impegna costantemente a portare nuovi contenuti e innovazioni alla propria piattaforma, mantenendo la Xbox Series X al passo con le esigenze dei giocatori moderni.

PC e Nintendo Switch

Non sono da meno le anticipazioni per la console Nintendo Switch che offre anche un abbonamento gratis . Tra le uscite più attese, troviamo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! (25 aprile), un’esperienza multiplayer ispirata alla celebre serie anime/manga Demon Slayer.

Infine il mondo dei videogiochi per PC non sarà da meno con alcune uscite altamente attese. Tra queste troviamo Europa (16 aprile), un’avventura indie ambientata su una terraformata luna di Giove. Europa offre una vasta gamma di enigmi da risolvere e segreti da scoprire, con un’atmosfera incantevole e un gameplay coinvolgente. Questo titolo si rivolge ai giocatori PC in cerca di un’esperienza unica e avvincente, offrendo un mix di puzzle, esplorazione e narrazione che promette di catturare l’attenzione di tutti coloro che amano i giochi indie di qualità.

Un’altra uscita molto attesa è Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (23 aprile), un JRPG epico che promette di portare i giocatori in un mondo fantasy ricco di avventure e personaggi memorabili, al punto da esser destinato a diventare un classico moderno tra i giocatori PC.