Recensione Kioxia Exceria Plus G3: SSD performante e robusto

L’SSD Kioxia Exceria Plus G3 offre un’opzione affidabile e capace per coloro che cercano una soluzione di storage di alta qualità. Disponibile in tagli di capacità da 1 TB e 2 TB, questa unità di memoria a stato solido promette prestazioni affidabili e una maggiore efficienza energetica per soddisfare una varietà di esigenze di archiviazione. Nella seguente recensione, esamineremo da vicino le caratteristiche, le prestazioni e l’esperienza d’uso di questo SSD, valutando la sua idoneità per le necessità di archiviazione di diversi tipi di utenti.

Confezione e unboxing | Recensione Kioxia Exceria Plus G3

Aprire la confezione del Kioxia Exceria Plus G3 rivela non solo l’SSD stesso, ma anche della manualistica che completa l’esperienza di unboxing. Oltre all’SSD, troverai una guida rapida all’installazione e all’uso, che fornisce istruzioni chiare e concise per aiutarti a configurare rapidamente il tuo nuovo dispositivo. Questo tocco aggiuntivo di manualistica aggiunge valore alla confezione, fornendo informazioni utili per sfruttare al massimo le potenzialità dell’SSD. La presenza di questa documentazione sottolinea l’impegno di Kioxia per garantire un’esperienza utente completa e soddisfacente sin dal primo momento in cui si apre la confezione.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso vediamo le caratteristiche tecniche più importanti di questo SSD.

Capacità: 1/2 TB

1/2 TB Velocità massima lettura/scrittura sequenziale : 5,000 / 3,900 MB/s

: 5,000 / 3,900 MB/s Velocità massima lettura/scrittura casuale : 680,000 / 950,000 IOPS

: 680,000 / 950,000 IOPS Form factor: M.2 2280 Form Factor

M.2 2280 Form Factor Software: SSD Utility Management Software

Installazione e funzioni principali | Recensione Kioxia Exceria Plus G3

L’installazione del Kioxia Exceria Plus G3 è stata un’esperienza rapida e senza intoppi, grazie alla sua compatibilità con gli slot M.2 2280 presenti su molte schede madri moderne. Tuttavia, è importante notare che abbiamo dovuto utilizzare una PCIe M.2 3.0 (32Gb/s), poiché lo slot 4.0 a 64 Gb/s era già occupato. Questa scelta, sebbene necessaria, non ha compromesso in maniera eccessiva l’efficienza o le prestazioni complessive dell’SSD.

Il Kioxia Exceria Plus G3 si distingue per la sua forma compatta e sottile, con il formato M.2 2280 a singola faccia che consente di risparmiare spazio e di essere compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Questi SSD compatti si inseriscono direttamente sulla scheda madre, eliminando l’ingombro dei cavi per un’aggiornamento del sistema più elegante e semplice.

Grazie alla tecnologia di memoria flash 3D BiCS FLASH e alla struttura delle celle impilate verticalmente, ogni SSD Exceria offre un’esperienza di storage all’avanguardia, garantendo prestazioni affidabili e una maggiore durata nel tempo.

Inoltre, il software di gestione SSD Utility è stato progettato per ottimizzare l’utilizzo del Kioxia, potendo controllare la manutenzione, il monitoraggio e altro ancora. È altamente consigliabile installare e aggiornare alla versione più recente per massimizzare le prestazioni del drive e verificare il suo stato di salute utilizzando la scala di percentuale di vita residua. Grazie a queste funzionalità, è possibile garantire una gestione ottimale del proprio dispositivo SSD e prolungarne la durata nel tempo.

Test sul campo | Recensione Kioxia Exceria Plus G3

Durante il nostro esame dell’SSD Kioxia Exceria Plus G3, abbiamo condotto una serie di test utilizzando una PCIe M.2 3.0 (32Gb/s) come interfaccia di connessione. Nonostante l’SSD non sia stato testato con una PCIe 4.0, i risultati sono stati comunque buoni. In particolare, la velocità di lettura sequenziale si è dimostrata rapida e efficiente. Tuttavia, è importante notare che con una PCIe 4.0, la velocità di lettura sequenziale avrebbe potuto raggiungere picchi intorno ai 5000 MB/s, mentre le altre misurazioni avrebbero probabilmente mantenuto livelli simili. In generale, i risultati dei test confermano le capacità di questo SSD, offrendo prestazioni affidabili e consistenti anche in condizioni di utilizzo intense.

Conclusioni e prezzo

Nonostante il Kioxia Exceria Plus G3 potrebbe non godere di una grande notorietà sul mercato italiano, vale la pena considerarlo per le sue prestazioni affidabili e la capienza generosa. Tuttavia, va sottolineato che potrebbe essere difficile trovarlo disponibile in Italia e il prezzo, leggermente superiore alla media, potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni acquirenti. Con un prezzo di poco superiore ai 120€ per la versione da 2 TB e di poco meno di 70€ per quella da 1 TB, l’investimento può sembrare elevato. Se si è disposti a investire in un’opzione di archiviazione di buona qualità, il Kioxia Exceria Plus G3 potrebbe essere una scelta conveniente anche in considerazione del rapporto qualità-prezzo offerto.

