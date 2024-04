Shaman King, su quali piattaforme è possibile vedere l’anime

In questa guida scopriremo insieme su quali piattaforme streaming è possibile vedere tutti gli episodi di Shaman King

Shaman King è un manga di Hiroyuki Takei uscito dal 1998 al 2004 sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump. In seguito è stato raccolto in 32 tankōbon pubblicati dal 3 dicembre 1998 al 5 gennaio 2005. Nel 2017, la casa editrice Kōdansha ha acquistato i diritti della serie e l’ha rilanciata, prima digitalmente e successivamente su supporto cartaceo. L’edizione definitiva è composta da 35 tankōbon. Il manga ha avuto ben 2 adattamenti in serie televisive.

Shaman King e la storia dei suoi adattamenti anime

La prima serie anime tratta da Shaman King è composta da 64 episodi (con 3 speciali riassuntivi) ed è andata in onda su TV Tokyo dal 2001 al 2002. La serie adatta i primi 90 capitoli del manga, e poi prosegue con una trama originale. Nel 2020 è stato annunciato che ci sarebbe stato un nuovo adattamento anime di tutti i volumi di Shaman King. L’anime è stato poi trasmesso su TV Tokyo dal 2021 al 2022. Netflix ha poi acquistato i diritti internazionali dell’opera. La serie conta un totale di 52 episodi.

Shaman King, trama e significati

Shaman King è un manga controverso e molto complicato da adattare in anime. In realtà la storia ha una partenza abbastanza semplice, si potrebbe definire quasi banale: si forma un gruppo di personaggi nel quale ci sono rivali che diventano amici, un grande cattivo da affrontare e un torneo da scalare. La narrazione è quasi infantile, anche dal momento che i personaggi sono tutti ragazzini, ma piano piano riesce a trascinare lo spettatore dentro una storia molto più profonda da quanto non sembri in superficie. In Shaman King i combattimenti sono solo un modo come un altro per mettere in scena scontri di ideali, culti, credenze e culture. Ciò che conta davvero in Shaman King sono i sentimenti dei personaggi e i messaggi che veicolano, che sono anche di una certa profondità. È una storia particolarissima, dove il protagonista è quasi il mezzo che muove gli altri personaggi piuttosto che colui che crea la storia in prima persona.

Dove è possibile vedere Shaman King

Come già accennato in precedenza Netflix ha acquistato i diritti dell’anime. Perciò tutti i 52 episodi sono disponibili sulla piattaforma del colosso dello streaming. Shaman King è disponibile su Netflix per tutti gli abbonati.

E voi avete visto Shaman King su Netiflix? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.