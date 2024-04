La rivoluzione della pulizia domestica: la Serie X di Dreame Technology

Dreame Technology, azienda all’avanguardia nel campo degli elettrodomestici innovativi, è orgogliosa di presentare la nuova Serie X, che comprende tre avanzati aspirapolvere robot

Al vertice della gamma si trova l’X40 Ultra Complete, ora disponibile come il robot aspirapolvere più potente sul mercato. La Serie X di Dreame rivoluziona il concetto di pulizia domestica con la sua tecnologia avanzata Dual-Flex Arm Edge-Cleaning, leader nel settore. Questo sistema garantisce una pulizia precisa ed efficace anche negli angoli più difficili, superando le prestazioni di qualsiasi altro aspirapolvere disponibile sul mercato.

Tecnologie avanzate per una pulizia domestica eccezionale

I modelli X40 Ultra Complete e X40 Master includono la tecnologia SideReachTM Vacuuming, dotata di una spazzola laterale motorizzata che si estende oltre 10 mm dal corpo del robot. Ciò consente loro di raggiungere gli angoli più angusti con agilità, garantendo una pulizia completa e precisa.

Inoltre, la funzione MopExtend RoboSwing consente a tutti e tre i robot di ruotare il mop esteso, raggiungendo anche gli spazi più ristretti sotto i mobili bassi fino a 4 cm, per eliminare polvere e sporco nascosto.

La Serie X va oltre gli standard di pulizia consentendo di sollevare la spazzola principale, la spazzola laterale e il mop, per una pulizia ancora più personalizzata ed efficace. Questa caratteristica è particolarmente utile durante la pulizia dei tappeti o in modalità di pulizia pura, evitando l’annodamento dei capelli e l’umidificazione dei tappeti.

La base di ricarica All-In-One rappresenta un’ulteriore evoluzione nel campo della pulizia domestica. Mentre il robot si ricarica nel dock dopo la pulizia, il lavabo viene risciacquato accuratamente, garantendo una pulizia sempre impeccabile. Questo rende Dreame il punto di riferimento per la pulizia domestica, offrendo una stazione di ricarica completa con tutte le funzionalità necessarie per mantenere la casa sempre pulita e ordinata.

Pulizia Specializzata per tappeti

La Serie X offre anche una pulizia specializzata per i tappeti, con potenti capacità di aspirazione e la tecnologia Mop-Removal per una pulizia profonda. Ogni modello è dotato di una spazzola TriCut progettata per ridurre gli aggrovigliamenti e semplificare la manutenzione.

La tecnologia di rilevamento dello sporco CleanGenius 2.0 e la navigazione Smart Pathfinder assicurano una pulizia impeccabile, identificando le aree più sporche e guidando il robot lungo il percorso più efficiente.

Esclusivi accessori opzionali, come il Kit per il Collegamento all’Acqua e la Spazzola Tri-Cut, offrono ulteriori funzionalità e personalizzazioni per soddisfare le esigenze di pulizia di ogni utente.

L’X40 Ultra Complete sarà disponibile gradualmente sugli scaffali a partire dal 9 aprile, al prezzo di €1.499, includendo un kit di manutenzione annuale. Resta aggiornato per i lanci dei modelli X30 Ultra e X40 Master nel secondo trimestre del 2024!

E voi? Cosa ne pensate di questa Serie X di Dreame ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).