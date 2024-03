Rakuten TV: tutte le novità in arrivo in Aprile 2024!

Tantissime novità in arrivo nel catalogo di Rakuten TV nel corso di aprile 2024: da Povere Creature! allo sfortunato Madame Web, scopriamo insieme tutte le aggiunte in questo articolo dedicato

Rakuten TV è una piattaforma di streaming on-deman che mescola contenuti completamente gratuiti ad altri a pagamento, acquistabili o noleggiabili secondo le vostre preferenze. Il catalogo di film e serie TV che la compongono si va via via sempre più espandendo, e la cosa più bella è che potreste accedervi senza necessariamente dover pagare un abbonamento, ma solo per quello che volete realmente vedere. E che cosa arriva nel corso di aprile 2024 su Rakuten TV? Vediamolo insieme, in questo articolo dedicato.

Mese ricco…

Questo mese entrante, Rakuten TV offre una vasta gamma di intrattenimento per tutti i gusti. Per gli amanti dei blockbuster cinematografici, ci sono film freschi di sala che promettono intense emozioni. La sezione FREE offre una selezione di commedie esilaranti e drammi coinvolgenti. Inoltre, la piattaforma presenta oltre 500 canali FAST, tra cui RTV Fantascienza, per gli appassionati di avventure spaziali.

Povere Creature! e Madame Web nello stesso mese | Rakuten TV Aprile 2024

Nella sezione TRANSACTIONAL, ci sono diverse novità da non perdere. “Povere creature!” (qui la nostra recensione!) con Emma Stone offre una performance straordinaria, mentre “Perfect days” porta il pubblico nel mondo orientale con una storia drammatica. “Il colore viola” e “One life” affrontano temi importanti come l’empowerment femminile e la resistenza contro l’oppressione. “Madame web”, dopo lo sfortunato risultato al botteghino, porta il fascino dei fumetti Marvel sullo schermo con un tocco originale.

Gli amanti della musica possono godere di “Bob Marley – One Love”, mentre per gli amanti della commedia c’è “Succede anche nelle migliori famiglie” di Alessandro Siani. “La prima regola” esplora il contesto sociale ed economico contemporaneo attraverso gli occhi di uno studente. “Runner” offre un’intensa storia d’azione e intrigo. Il catalogo offre anche titoli per tutta la famiglia, come “Garfield – Il film” e l’emozionante “Soul”. I classici come “Ghostbusters” e “Il pianeta delle scimmie” sono disponibili insieme a film più recenti come “Chiamami con il tuo nome” di Luca Guadagnino.

Sezione AVOD | Rakuten TV Aprile 2024

La sezione AVOD sarà arricchita con una library di titoli a partire dal 1 aprile, tra cui “Gli stagisti” e “Bride wars – La mia migliore nemica”. Per i romantici, ci sono commedie sentimentali come “Baciati dalla sfortuna” e “Una vita quasi perfetta”, mentre per i fan del dramma ci sono titoli come “L’albero della vita – The Fountain” e “Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza)”. Gli appassionati di sport e biografie troveranno interessanti documentari su Cristiano Ronaldo, la rivalità tra Ronaldo e Messi e su Elon Musk. Infine, nella sezione FAST, ci sono canali dedicati al genere sci-fi (RTV Fantascienza) e western (Gringo), insieme a promozioni speciali come DreamWorks promo e prezzi ribassati su oltre 60 titoli.

Buona visione!

E queste erano dunque tutte le novità su Rakuten TV per l’incombente aprile 2024! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.