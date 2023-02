Sistema MES: tutte le opportunità dell’integrazione tra software

Per un’azienda manifatturiera, adottare un sistema MES rappresenta una grande opportunità per incrementare i livelli di produttività ed efficienza. Queste rappresentano infatti le leve strategiche per differenziarsi dai competitor, in mercati ricchi di imprese solide e attori emergenti

Tuttavia, nuove tecnologie, trasformazione digitale, IoT e automazione impongono un controllo ancor più efficace e mirato della produzione: è necessario, quindi, fare un passo oltre la semplice adozione di un software MES e optare per la system integration, una visione aziendale che si realizza con un ambiente virtuale connesso e privo di barriere. Continua la lettura per saperne di più!

Il ruolo del sistema MES nell’architettura aziendale

Negli anni, i gestionali aziendali sono diventati sempre più accessibili e a disposizione anche delle piccole e medie imprese – che rappresentano un comparto fondamentale della produzione italiana. Il valore aggiunto dei software che controllano la produzione è la visibilità sulle attività, che supporta il contenimento dei costi e il miglioramento dell’efficienza: i capisaldi di un ottimo ROI.

Per le imprese, è giusto focalizzarsi sulla qualità dei sistemi informatici, ma non bisogna dimenticare il loro ruolo all’interno di un’architettura e di un quadro complessivo. Infatti, se da un lato il sistema MES è la colonna portante del reparto produttivo, dall’altro lato per massimizzare le proprie potenzialità deve trovare il suo posto all’interno di un’infrastruttura aziendale moderna, connessa, priva di barriere e silos.

Prima di approfondire quest’ultimo aspetto e le opportunità della system integration per le aziende che operano nel contesto della Quarta Rivoluzione Industriale, focalizziamoci sul MES.

Questi sistemi, da ormai qualche decennio, sono stati perfezionati e hanno assorbito funzionalità sempre più importanti, sulla base anche dell’evoluzione di tecnologie e contesti. Sono, di fatto, strumenti sofisticati, caratterizzati da un sempre più elevato grado di automazione.

Il Manufacturing Execution System supporta l’azienda nel controllo e nella direzione dei reparti produttivi, attraverso applicazioni modulari e personalizzabili sulla base delle esigenze e dei parametri di business. In linea generale, il MES si occupa di:

definire i processi di produzione

applicare un controllo sui macchinari

calcolare le materie prima e gli scarti prodotti

elaborare report per avere visibilità su costi, time to market e efficienza dei processi operativi

Perché è necessario optare per una visione d’insieme con la system integration

Per rispondere ai requisiti del contesto 4.0, le imprese manifatturiere devono trasformarsi in ambienti agili, flessibili e – soprattutto – connessi. Questa è una prerogativa indispensabile per allinearsi a una domanda di mercato orientata ad automazione, digitalizzazione e processi smart.

Affidarsi esclusivamente al lavoro del MES – per quanto questo rappresenti un ottimo supporto alla gestione produttiva dell’azienda – non è sufficiente per superare le barriere più complesse dell’era moderna.

Oggi, per distinguersi in un comparto essenziale come il manifatturiero, è fondamentale avviare un’infrastruttura aziendale complessa, ricca di software comunicanti e connessi, che siano in grado di trasmettere informazioni e dati in tempo reale, in modo autonomo e naturale. Solo in questo modo è possibile avere piena visibilità e controllo a 360 gradi sul percorso del prodotto, dal lancio della distinta base alla sua commercializzazione.

Gli strumenti 4.0 che contribuiscono, insieme al sistema MES, alla formazione della fabbrica intelligente sono ERP e PLM: la system integration si avvia quando questi strumenti, connettendosi, generano un ambiente senza frizioni, barriere e colli di bottiglia.

Come essere sicuri che la trasmissione di informazioni non subisca alcuna interruzione? La scelta più strategica, per un’impresa che vuole avviare l’integrazione di sistemi, è affidarsi a un fornitore preparato e con solide competenze su sistemi ERP, MES e PLM. Optando per un partner unico che supporti l’azienda nella consulenza, implementazione e guida all’utilizzo dei software, si ha la certezza di garantire continuità al business. Ricercare competenze ed esperienze trasversali in un unico partner è la chiave per centralizzare le informazioni e i dati che circolano all’interno dell’azienda. Al contrario, affidarsi a fornitori diversi sulla base delle singole specializzazioni potrebbe rivelarsi controproducente in termini di tempo per efficientare l’azienda, avviare la transizione agile e superare i conflitti tra strumenti. È molto probabile, infatti, che in caso di problematiche non si arrivi a una risoluzione immediata, piuttosto a un rimbalzo delle responsabilità.

Da più di 35 anni, Metisoft guida i clienti nella trasformazione digitale con soluzioni e servizi che supportano i processi di business, abbattendo le sfide tecnologiche. Forte di una solida e lunga esperienza, Metisoft dispone del know-how e delle competenze per guidare le aziende nell’integrazione dei sistemi: l’ampia conoscenza di una varietà di software e tecnologie la inserisce in una posizione di rilievo rispetto ad altri competitor.

MES, ERP e PLM: architettura di un’azienda 4.0

Tornando agli strumenti di gestione, il MES raccoglie i dati necessari per la produzione e il PLM gestisce il ciclo di vita del prodotto, favorendo così una completa tracciabilità. L’integrazione con ERP, il software che permette la pianificazione delle risorse, porta la gestione della produzione a un livello superiore, permettendo di abbandonare definitivamente logiche manuali e tradizionali. La sincronizzazione tra i 3 sistemi permette di disporre di informazioni autorevoli e attendibili, perché aggiornate in tempo reale. Questo permette di abbattere gli sprechi e i costi – soprattutto nascosti – che inficiano l’efficienza e la competitività aziendale.

Un ambiente connesso garantisce l’allineamento della produzione all’effettiva domanda, evitando così tutte le condizioni che generano sovrapproduzione o sottovalutazione produttiva rispetto alla domanda.

Una produttività efficiente e controllata a più livelli protegge, infine, l’azienda da richiami e altre situazioni critiche che possono rivelarsi dannose per la reputazione del marchio e la capacità competitiva.