Nintendo Direct: annunciato Pikmin 4

Grandi emozioni con il Nintendo Direct di oggi dove, tra i vari titoli, è stato annunciato persino il tanto atteso Pikmin 4 annunciato da Shigeru Miyamoto in persona

Se il Nintendo Direct ci ha insegnato qualcosa oggi è che, tra i prossimi mesi ed il 2023, su Switch arriveranno una carrellata di titoli davvero niente male. Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Tears of the Kingdom), Octopath Traveler II, il porting di Resident Evil Village ed anche l’attesissimo Pikmin 4. Ma andiamo a capire un po’ meglio la cosa!

Pikmin 4: la parola passa a Shigeru Miyamoto

La serie ha esordito nei primi anni del Duemila su quella meravigliosa console che era il Nintendo GameCube ad opera dello stesso Shigeru Miyamoto che aveva creato anche la saga di Zelda, quella di Donkey Kong e Super Mario giusto per dirne qualcuna.

In occasione del Nintendo Direct di oggi, che vi lasciamo qui sotto integralmente assieme al suo intervento, Miyamoto ha affermato che il titolo farà sì che i giocatori avranno una prospettiva maggiormente vicina al suolo un po’ come le creature della serie. Non prima di aver fatto una piccola “retrospettiva” sul capitolo Bloom uscito per mobile.

Nelle immagini segue poi un parco tranquillo con un Bulborb che se la dorme, ma niente gameplay perché Miyamoto lascia che siano gli stessi giocatori a scoprirlo nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo inoltre che Pikmin 4, già annunciato nel 2015, dovrebbe uscire per Nintendo Switch nel 2023. Non senza introdurre un certo cambiamento nella formula ovviamente!

