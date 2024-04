Halving di Bitcoin 2024: qual è la data prevista?

In questo articolo dedicato andiamo a vedere quale potrebbe essere la data plausibile per il prossimo halving di Bitcoin: il 2024 è un terreno fecondo per le criptovalute?

Di che cosa sia l’halving di Bitcoin ve ne abbiamo ampiamente parlato in un articolo dedicato, lo trovate cliccando qui. Di base, comunque, è un evento fisso e noto che si verifica ogni quattro anni nel mercato delle criptovalute e che consiste, in parole povere, nel dimezzamento della ricompensa in Bitcoin per i miner, diminuendone la quantità creata ogni anno. Quale sarebbe l’obiettivo? Semplicemente, controllare l’inflazione e influenzarne indirettamente il prezzo. Se poi quest’ultimo riuscirà ad alzarsi o meno dipenderà da tantissimi fattori, il mercato finanziario è molto influenzabile e quello che riguarda gli investimenti in criptovalute non è da meno. Solo il tempo ce lo dirà.

Qual è la data prevista per il prossimo halving di Bitcoin?

L’halving si verifica ogni quattro anni e, per quest’anno, la data prevista era per fine aprile o inizio maggio. In realtà, però, stime più recenti la pongono nella fascia temporale che va dal 13 al 18 aprile, quindi davvero a breve. A seguito dell’halving di quest’anno, la ricompensa che un miner riceverà per il suo “lavoro” scenderà da 6,25 a 3,125.

Gianluigi Guida, CEO di Binance Italy, ha spiegato:

Quest’anno, l’halving di Bitcoin si verifica in un contesto unico, con l’emergere di altri eventi significativi nell’ecosistema cripto, come la recente approvazione degli ETF spot sul Bitcoin, che ha suscitato maggiore interesse e partecipazione istituzionale. In questo contesto è fondamentale che gli investitori, specialmente i nuovi arrivati nel panorama delle cripto-attività, comprendano l’importanza a lungo termine dell’halving, gestendo le proprie aspettative e considerando che i cambiamenti immediati nei prezzi potrebbero non essere giustificati. L’halving, infatti, ha effetti duraturi sull’intero ecosistema delle criptovalute, contribuendo alla sua evoluzione e alla costruzione di infrastrutture innovative nel settore.

E questo è quanto, per ora, quando sarà annunciata ufficialmente la data per l’halving di Bitcoin di quest’anno non mancheremo di aggiornare questo articolo o di crearne uno nuovo. Fateci sapere se siete appassionati di investimenti in criptovalute qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it!