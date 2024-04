Sam Raimi potrebbe essere il regista di Avengers: Secret Wars

Secondo alcune indiscrezioni Sam Raimi sarebbe il favorito per il posto da regista in Avengers: Secret Wars

La storia di Avengers: Secret Wars rimane avvolta nel mistero, infatti il film non sarà rilasciato a breve. Però Sam Raimi ha già espresso il suo interesse nell’essere potenzialmente regista di Avengers: Secret Wars, che sarà il settimo episodio della serie cinematografica degli Avengers.

Sam Raimi è stato infatti indicato come il favorito per il ruolo, che potrebbe essere il secondo dopo il suo esordio come regista nel Marvel Cinematic Universe con il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022.

Le avventure con i supereroi di Sam Raimi da regista di Secret Wars

Sam Raimi è meglio conosciuto per la sua serie di film Spider-Man. Un successo critico e commerciale negli anni 2000, con la trilogia che ha incassato 2,5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Dopo la trilogia di film di Sony, i fan hanno chiesto a gran voce che Raimi lavorasse con Marvel e il MCU, soprattutto con le loro serie più popolari. Dopo aver diretto solo due film in 15 anni, inclusa la pellicola Drag Me to Hell del 2009, il sequel di Doctor Strange ha visto il ritorno di Raimi nel mondo dei blockbuster supereroistici, incassando oltre 955 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un grande successo nella critica.

Avengers: Secret Wars funge da chiusura per la Fase Sei dell’UCM. Era inizialmente previsto per essere rilasciato nel 2026 prima di essere posticipato di un anno a causa dello sciopero di SAG-AFTRA. Mentre la scelta del regista per Secret Wars rimane sconosciuta, Marvel continua a cercare un nuovo regista per Avengers 5 dopo che Destin Daniel Cretton ha abbandonato il progetto lo scorso novembre. Comunque le riprese principali sono previste in partenza nel 2025. Invece per quanto si sappia, Avengers: Secret Wars arriverà nei cinema il 7 maggio 2027

