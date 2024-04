Dacia Sandero e Jogger: il nuovo Model Year 2024 in arrivo

In arrivo il nuovo Model Year 2024 di Dacia Sandero e Jogger. Andiamo a vedere nei dettagli i due veicoli

Con l’imminente entrata in vigore del nuovo regolamento sulla sicurezza dei veicoli dell’Unione Europea, Dacia si adegua presentando il Model Year 2024 per la gamma Sandero e Jogger. Quest’anno, l’attenzione è tutta sulla sicurezza e sul design, con l’introduzione di dispositivi di sicurezza all’avanguardia e aggiornamenti estetici che rafforzano l’attrattiva di questi modelli. Il Model Year 2024 vede l’introduzione di sistemi di sicurezza essenziali come l’Event Data Recorder, utili in caso di incidente. A ciò si aggiunge l’assistenza alla guida che include il riconoscimento della segnaletica stradale, il Lane Departure Warning e l’Assistente mantenimento corsia. Inoltre, il monitoraggio dell’attenzione del conducente e i sensori di parcheggio posteriori aumentano la protezione durante la guida e le manovre. All’interno, troviamo il pulsante “My Safety”, che permette ai conducenti di personalizzare i sistemi ADAS a seconda delle proprie preferenze. Un QR Code posizionato sul parabrezza e sul lunotto posteriore fornisce accesso immediato alla scheda di soccorso. Questo dettaglio che sottolinea l’impegno di Dacia verso la sicurezza e l’assistenza.

Dacia Sandero e Jogger: cerchi in lega diamantati e funzione E-Save

Per quanto riguarda il design, l’allestimento Journey aggiunge un tocco di classe alla Sandero Streetway con dettagli come l’antenna shark e i cerchi in lega diamantati. La nuova grafica sulle porte anteriori e sotto gli specchi retrovisori aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione. La Dacia Jogger Hybrid 140 si distingue con il suo quadro strumenti digitale da 7 pollici e la funzione E-Save, che conserva l’energia della batteria per un utilizzo ottimale. Queste innovazioni non solo migliorano l’esperienza di guida ma anche l’efficienza energetica del veicolo.

Insomma, la Dacia Sandero e Jogger si presentano come una proposta allettante per chi cerca un veicolo sicuro, moderno e attento all’ambiente. Con la possibilità di ordinare i nuovi modelli al prezzo della gamma precedente, Dacia offre un valore aggiunto importantissimo, specialmente con l’introduzione dell’allestimento Journey. Queste auto sono pronte a soddisfare le esigenze dei conducenti moderni, confermando l’impegno di Dacia nell’offrire qualità e innovazione accessibili a tutti.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!