Esplora il nuovo Controller Xbox Nocturnal Vapor Special Edition

Xbox introduce il nuovissimo controller Xbox Nocturnal Vapor Special Edition, senza fili e compatibile con una vasta gamma di piattaforme, tra cui Xbox Series X|S, PC, Xbox One e dispositivi mobili

Questo controller si ispira alla bellezza della natura notturna, con un design che riflette le sfumature del paesaggio notturno.

Scopri l’innovazione e lo stile del Gaming con il Controller Xbox Nocturnal Vapor Special Edition

Con un’incisiva combinazione di tonalità di verde scuro e verde chiaro, e un motivo a vortice che si mescola elegantemente sulla parte superiore e sulle impugnature laterali, questo controller offre uno stile distintivo e un’esperienza di gioco eccellente.

Dotato di impugnature laterali e posteriori testurizzate per massimizzare il controllo e garantire una durata prolungata, il nuovo controller Xbox è progettato per offrire prestazioni di alto livello. La sua batteria offre fino a 40 ore di autonomia, assicurando sessioni di gioco prolungate senza interruzioni.

Inoltre, con l’applicazione Xbox Accessories, è possibile personalizzare i pulsanti del controller e creare profili personalizzati per adattarsi alle proprie preferenze di gioco.

Grazie alla tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth, i giocatori possono connettere facilmente il controller a console Xbox Series X|S e Xbox One, PC e dispositivi iOS e Android.

Per coloro che cercano un’esperienza audio ottimale, è disponibile un jack audio da 3,5 mm per collegare le cuffie preferite, ideale per immergersi completamente nel gioco o per comunicare con altri giocatori.

Inoltre, è possibile condividere screenshot e clip di gameplay con facilità utilizzando il pulsante di condivisione dedicato.

Il controller wireless Xbox – Nocturnal Vapor Special Edition è disponibile per il preordine al prezzo di 69,99 euro.

