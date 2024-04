Vivi l’avventura: Kobo Libra e Kobo Clara, oltre le pagine!

Rakuten Kobo, una delle aziende leader nell’eReading e nell’ascolto digitale, ha introdotto una rivoluzionaria novità con i nuovi Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour

Questi dispositivi promettono di trasformare radicalmente l’esperienza di lettura in bianco e nero, offrendo tecnologia avanzata, materiali sostenibili e impermeabilità, il tutto accompagnato da una gamma di colori tenui e rilassanti ideali per la lettura.

Nuovi dispositivi eReader: un mondo di colori e infinite storie

Le principali innovazioni e migliorie che caratterizzano i nuovi dispositivi Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour comprendono una serie di funzionalità avanzate e rivoluzionarie, che mirano a migliorare significativamente l’esperienza di lettura digitale.

Schermi a colori con tecnologia E Ink Kaleido 3: Questi dispositivi sono dotati di display E Ink Kaleido 3, che offre una vasta gamma di colori mantenendo la leggibilità caratteristica degli schermi a inchiostro elettronico.

Capacità di archiviazione e durata della batteria: gli eReader offrono una generosa capacità di archiviazione, con il Kobo Libra Colour che può memorizzare fino a 32 GB di contenuti. La lunga durata della batteria garantisce settimane di lettura con una singola carica.

Accessibilità e funzionalità: i dispositivi offrono accesso continuo alla libreria Kobo.com e supporto per Pocket per leggere articoli online. La tecnologia wireless Bluetooth facilita anche l’ascolto degli audiolibri Kobo.

Funzionalità di scrittura e annotazione: entrambi i dispositivi consentono di prendere appunti e annotare i passaggi desiderati direttamente sullo schermo, arricchendo l’esperienza di lettura e studio. Il Kobo Libra Colour offre anche un’esperienza di scrittura a mano con la compatibilità con Kobo Stylus 2.

Design ergonomico e materiali eco-sostenibili: i dispositivi presentano un design ergonomico che si adatta comodamente alla mano del lettore. Utilizzano plastiche riciclate ed ecologiche e offrono caratteristiche di riparabilità per contribuire alla sostenibilità ambientale.

Resistenza all’acqua e comfort visivo: i nuovi dispositivi sono completamente impermeabili e soddisfano gli standard IPX8, garantendo resistenza fino a un’ora in acqua alla profondità di 2 metri. La tecnologia ComfortLight PRO riduce automaticamente la luce blu durante il giorno e offre una modalità scura opzionale per ridurre l’affaticamento degli occhi durante la lettura notturna.

“Siamo entusiasti di essere la prima piattaforma globale di ebook a offrire eReader a colori a prezzi accessibili, dando vita a libri e librerie con un’ampia gamma di sfumature. I nuovi dispositivi uniscono tutto ciò che i lettori amano della carta stampata con i migliori vantaggi della lettura digitale”, ha dichiarato Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo. “Per Kobo, il colore è un modo di approfondire e arricchire l’esperienza di lettura, garantendo comunque la leggibilità alla luce del giorno con una durata della batteria tipica degli schermi a inchiostro elettronico”.

Ma c’è di più: per chi non può fare a meno della lettura in bianco e nero è arrivato anche il nuovo Kobo Clara Black and White. Per i più tradizionalisti, Kobo Clara BW è una versione aggiornata del classico eReader da 6 pollici, dotato del più recente schermo E Ink Carta 1300, di un processore migliorato e di una memoria più ampia.

Kobo Libra Colour

Kobo Libra Colour è come un diario digitale con una biblioteca infinita, simile a Kobo Sage e Kobo Elipsa 2E. È il primo dispositivo da 7″ dell’azienda che supporta Dropbox e Google Drive. Grazie al nuovo display E Ink Kaleido 3 a colori e alla compatibilità con Kobo Stylus 2, puoi annotare, organizzare i tuoi pensieri ed evidenziare i passaggi più interessanti, immergendoti nella scrittura e nelle storie con tutta l’allegria dei colori.

Questo eReader ergonomico ed elegante offre una memoria quasi infinita di 32 GB, sufficiente per memorizzare fino a 24.000 eBook o 150 audiolibri. La sua forma unica e curva si adatta perfettamente alla presa dei lettori, con pulsanti per girare le pagine e la possibilità di leggere in modalità orizzontale. Inoltre, la batteria dura settimane con una singola carica, garantendo un’esperienza di lettura senza interruzioni.

La SleepCover del Kobo Libra Colour è progettata per rendere più agevole e versatile la scrittura, con un supporto magnetico per il Kobo Stylus 2. Questa custodia si accende automaticamente quando si apre la copertina e si va in stand-by quando si chiude. Dotata di magneti interni per facilitare l’aggancio con l’eReader e di un supporto a due orientamenti, consente una comoda lettura a mani libere, sia in verticale che in orizzontale.

È disponibile anche una versione base della SleepCover, in verde erba, per proteggere il tuo Kobo. E per coloro che amano personalizzare il proprio dispositivo, c’è anche una cover trasparente disponibile al prezzo di €24,99.

Kobo Clara Colour e Kobo Clara BW

Con Kobo Clara Colour e Kobo Clara BW, avrai un unico dispositivo per un catalogo infinito di libri. Grazie alla nuova e potente batteria, che dura fino a 53 giorni con una singola carica e con la memoria di 16 GB, potrai consultare fino a 12.000 eBook e ascoltare 75 audiolibri Kobo.

Entrambi i dispositivi sono dotati di SleepCover, disponibili rispettivamente a €29,99 e €19,99, realizzate con materiali riciclati e vendute separatamente. Oltre ai colori tradizionali, come rosa confetto, verde salvia, rosso cayenne e nero, ci sono anche opzioni più economiche come la Basic SleepCover in blu cobalto e la versione trasparente, a €19,99.

I prezzi e la disponibilità sono i seguenti: Kobo Libra Colour è disponibile a €229,99, Kobo Clara Colour a €159,99 e Kobo Clara BW a €139,99 su www.kobo.com/ereaders e presso rivenditori selezionati.

Il Kobo Stylus 2 è disponibile a €69,99. I dispositivi saranno disponibili nei negozi e online a partire dal 30 aprile 2024 in vari paesi.

Con l’introduzione di questi nuovi eReader a colori, Kobo continua a innovare nel campo della lettura digitale, offrendo una piacevole esperienza di lettura che combina la gioia dei colori con le caratteristiche amate dagli appassionati della lettura, rendendo l’esperienza di lettura più ricca, coinvolgente e sostenibile.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).