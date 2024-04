HONOR: ecco tutte le offerte di primavera!

La guida di HONOR al regalo perfetto, ricca di idee e imperdibili offerte, aiuterà tutti a risparmiare con l’arrivo della primavera

L’inizio della primavera segna per molti un momento di rinascita: le giornate si allungano, il freddo inizia a lasciare spazio al caldo e la natura si risveglia. Ecco quindi che una buona idea potrebbe essere quella di rinnovare i propri dispositivi approfittando degli imperdibili sconti di HONOR che interessano varie line up. Telefoni, tablet e PC saranno quindi disponibili a prezzi vantaggiosi.

Infatti, dall’8 al 18 aprile sarà possibile usufruire dell’imperdibile offerta di HONOR (valida su tutti i prodotti a eccezione di Magic V2, Magic 6 pro, HONOR 90, Magic 6 Lite)

Spendendo 200€ si avranno 20€ di sconto

Spendendo 400€ si avranno 40€ di sconto

Inoltre, fino al 19 aprile, l’HONOR MAGIC V2 sarà disponibile al prezzo scontato di 1599,90€ anziché 1999,90€. Dal 20 aprile il prezzo risalirà a 1699,90€. In più, l’offerta in corso prevede una protezione dello schermo gratuita.

Offerte di primavera HONOR: Magic V2

Dedicato a tutti i tech addicted, che non rinunciano a seguire gli ultimi trend tecnologici, HONOR si propone con l’ultimo arrivato, il Magic V2. Il foldable inward di HONOR si presenta come il più sottile al mondo e la sua cerniera, realizzata in lega di titanio, è in grado di superare le 400.000 pieghe dimostrandosi così un device resistente che non rinuncia però all’eleganza del design.

Il nuovo smartphone del brand sarà in grado di conquistare tutti coloro che si districano tra le varie schermate. Infatti, la funzionalità Dual Tasking Efficiency, abilitata da uno schermo diviso verticalmente, trasforma il multitasking in un’attività veloce e facile da gestire, consentendo agli utenti di destreggiarsi contemporaneamente tra lavoro e tempo libero.

HONOR Magic 6 Pro: per chi non si stacca mai dal proprio smartphone

Per coloro che passano la giornata al telefono usandolo sia per il lavoro che per il tempo libero, facendo chiamate, mandando mail e controllando i social, HONOR propone uno smartphone in grado di affrontare un’intera giornata di attività. Il Magic 6 pro, grazie alla sua batteria super resistente sarà così in grado di supportare anche il papà che dimentica sempre di ricaricare lo smartphone.

Infatti, il nuovo arrivato di casa HONOR vanta la nuovissima batteria di seconda generazione al silicio-carbonio con HONOR E1, un chipset di gestione che ne migliora l’efficienza energetica. La batteria dimostra prestazioni davvero eccezionali e grazie alla HONOR Wired SuperCharge da 80W e alla HONOR Wireless SuperCharge da 66W, il papà potrà caricare il suo Magic 6 Pro al 100% in soli 40 minuti.

HONOR Magic 6 Pro è disponibile disponibile al prezzo scontato di 1.099,90€ fino al 30/04. Inoltre, l’offerta in corso prevede un ulteriore coupon di 100€, che porta il prezzo finale a 999,90€ e protezione dello schermo inclusa.

HONOR Magic 6 Lite

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo telefono perché quello vecchio si è rotto cadendo dalla scrivania, HONOR ha ideato il nuovo e resistente Magic 6 Lite. Infatti, il suo display integra la tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop che conferisce allo smartphone una resistenza alle cadute e una durabilità di livello superiore.

Certificato cinque stelle da SGS per resistenza complessiva alle cadute, il display HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, grazie anche all’uso di materiali di nuova generazione, utilizza una tecnologia di ammortizzazione avanzata, che aumenta la capacità di assorbire gli urti fino a 1,2 volte, garantendo la massima robustezza anche in caso di cadute da un’altezza di 1,5 metri e indipendentemente dal punto di impatto.

HONOR Magic 6 Lite è disponibile al prezzo scontato di 299,90€ fino al 30/04.

Offerte di primavera HONOR: HONOR 90

Per tutti gli amanti della fotografia, alla ricerca dello scatto migliore da postare sui propri profili social, HONOR propone il modello HONOR 90. Infatti, grazie alla sua fotocamera potente e versatile è perfetto per tutti i content creator.

Il nuovo sistema a tre fotocamere è composto da una camera principale da 200 MP con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera di profondità da 2 MP che aiuta a misurare più accuratamente la distanza. Grazie all’HONOR 90 ci si assicureranno foto perfette in grado di racchiudere i momenti speciali vissuti insieme ai propri amici.

HONOR 90 8+256GB è disponibile al prezzo scontato di 399,90€ fino al 30/04.

HONOR 90 12+512GB è disponibile al prezzo scontato di 399,90€ fino al 30/04

Offerte di primavera HONOR: HONOR Pad 9

Per tutti coloro alla ricerca di un tablet in grado di coniugare la navigazione online quotidiana all’intrattenimento, HONOR propone il versatile HONOR Pad 9. Dal design sofisticato e accattivante, HONOR Pad 9 garantisce a tutti gli utenti prestazioni di alto livello, possibili grazie all’ultima versione aggiornata di MagicOS 7.2 basata su Android 13.

Inoltre, con un singolo ciclo di ricarica, l’HONOR Pad 9 offre fino a 11 ore di streaming video, 11 ore di navigazione sui social media o 15 ore di streaming musicale, il che lo rende il compagno perfetto per gli utenti in continuo movimento.

HONOR Pad 9 è disponibile al prezzo scontato di 349,90€.Inoltre, l’offerta in corso prevede un ulteriore coupon di 50€, che porta il prezzo finale a 299,90€, oltre che le Earbuds X6 aggiungendo soli 1,99€.

HONOR Magic Book X16: per il partner sempre in smartworking

Per chi ha voglia di farsi un regalo utile e che possa semplificare la vita e la routine, HONOR offre il nuovo Magic Book X16. Dotato di processori Intel Core i5 di dodicesima generazione, il nuovo PC di HONOR garantisce prestazioni elevate in un design elegante ed essenziale, configurandosi come il modello perfetto per l’attività lavorativa.

Inoltre, la sua batteria performante e la funzione FN+P che consente di passare liberamente dalla modalità Smart a quella High Powered, il device di HONOR si configura come l’alleato migliore per affrontare senza preoccupazioni e interruzioni la giornata di lavoro.

HONOR Magic Book X16 è disponibile al prezzo scontato di 649,90€ fino al 30/04.

Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questi piccoli gioiellini targati Honor. Cosa ne pensate di queste offerte? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.