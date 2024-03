Nikon presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 28-40 mm f/4

Nital ha annunciato un nuovo obiettivo zoom della serie Nikon Z, il NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR: Scopriamo insieme i dettagli

Leggero e dalle dimensioni contenute e dotato di un incredibile zoom 14,2x, il nuovo NIKKOR Z 28-40 mm è un obiettivo flessibile e versatile, pronto a cogliere qualsiasi opportunità video e fotografica! Paesaggi grandangolari, scene di strada, scatti d’azione e anche macro/primi piani naturalistici: è davvero un obiettivo pronto per ogni situazione.

Di dimensioni compatte e un peso di appena 725g, il nuovo NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR può essere trasportato comodamente in borsa o innestato su una fotocamera Nikon Z di Nikon mentre si cammina. La sua eclettica lunghezza focale, che va dal grandangolare 28mm al super-tele 400mm permette di espandere le proprie opportunità creative, anche in situazioni di scarsa illuminazione o di fronte a soggetti in movimento. I 5,0 stop offerti dal sistema di riduzione vibrazioni dell’ottica contrastano il movimento e il vantaggio VR aumenta a 5,5 quando l’obiettivo è in uso su una fotocamera Nikon Z con funzionalità Synchro VR.1,2 .

Inoltre, questa nuova ottica utilizza il motore di messa a fuoco Nikon, rapido e discreto, consentendo di trovare la messa a fuoco in modo celere, anche con soggetti in rapido movimento. Ma il NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR non si limita solo alle riprese grandangolari e tele. Con distanze di messa a fuoco minime di soli 20cm alla focale 28mm e di 120cm alla focale 400mm3, consente anche immagini macro e primi piani di qualità eccezionale! Il rapporto di riproduzione massimo è di 0,35x e consente di inquadrare brillantemente scatti dettagliati di soggetti di dimensioni ridotte e di riprodurli a quasi la metà delle dimensioni effettive. Inoltre, questo leggero obiettivo super-zoom si adatta a ogni condizione atmosferica: grazie all’affidabile tenuta intorno all’innesto obiettivo e a tutte le parti in movimento, è possibile trarre il massimo da ogni viaggio, da ogni passeggiata e da qualsiasi condizione di luce.

NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR | caratteristiche principali