Xiaomi Smartphone 14 Ultra: sconto coupon su Amazon

Su Amazon, è possibile acquistare lo Xiaomi Smartphone 14 Ultra a prezzo scontato, sfruttando il coupon messo a disposizione dall’e-commerce

Xiaomi Smartphone 14 Ultra è il nuovo gioiello della corona del colosso cinese. Lo smartphone è pronto a conquistare il mercato con le sue caratteristiche top di gamma e un prezzo accessibile grazie a un incredibile sconto su Amazon. Se sei un appassionato di fotografia, questo è lo smartphone che fa per te. Dotato di un sistema di fotocamere eccezionale, frutto della collaborazione con Leica, ti permette di scattare foto e video di qualità professionale in qualsiasi condizione di luce. Il sensore principale da 1″ stacked con dual ISO e lenti con diaframma variabile, i due teleobiettivi (uno periscopico) con lenti flottanti e le numerose funzioni aggiuntive, come la possibilità di salvare i preset di scatto e visualizzare l’anteprima del LUT applicato in LOG, rendono il device un vero e proprio studio fotografico in miniatura. In questo momento, su Amazon, lo Xiaomi 14 Ultra è disponibile a un prezzo davvero imperdibile, grazie a un incredibile sconto di 150 euro.

Per accedere all’offerta vi basta cliccare sul box Amazon qui sotto

Xiaomi Smartphone 14 Ultra Snapdragon 8 Gen3 3.3GHz, 120Hz 6.73'' AMOLED Display,90W Hyper Charge, 5000mAh Batteria,16GB RAM+512GB ROM,White Sperimenta velocità rivoluzionarie, streaming più veloce, download più rapidi, nonché funzionalità AI migliorate e funzioni estremamente precise con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Mobile. E 16 GB di RAM offrono prestazioni fluide e senza sforzo. Più condivisione, più giochi, più esperienze, non perdere mai un colpo

Xiaomi Smartphone 14 Ultra: un display che ti toglie il fiato

Oltre alle sue straordinarie capacità fotografiche, lo smartphone vanta un display AMOLED con risoluzione WQHD+. LTPO con refresh rate dinamico 1-120HZ e 3000 Nits di picco offrono un’esperienza visiva impareggiabile. I colori sono fedeli e brillanti, i contenuti multimediali appaiono fluidi e definiti, e la luminosità è talmente elevata che puoi utilizzare il telefono anche sotto la luce diretta del sole.

Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, il più potente sul mercato. Ad affiancarlo 16GB di RAM LPDDR5X e 512GB di storage UFS 4.0. Questa configurazione garantisce prestazioni eccellenti in qualsiasi attività, anche le più impegnative, come il gaming o l’editing video. Inoltre, il sistema di dissipazione del calore è impeccabile, e assicura che il telefono rimanga sempre fresco e performante. Approfitta subito di questa fantastica opportunità e porta a casa il tuo nuovo smartphone top di gamma!

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!