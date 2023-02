Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: pubblicato un nuovo trailer

Pubblicato un nuovissimo trailer per Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Scopriamo i dettagli in questa news

Mentre online le voci su un presunto nuovo Nintendo Direct in arrivo si fanno sempre più insistenti, il colosso di Kyoto ha deciso di diffondere un nuovissimo trailer dedicato a Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. L’atteso remake dedicato al paffuto eroe rosa è tornato infatti a mostrarsi in un nuovo video tramite il quale abbiamo potuto dare uno sguardo alle diverse modalità di gioco che troveremo nella versione definitiva in arrivo nelle prossime settimane. Siete pronti a ritornare nella coloratissima terra dei sogni?

Un nuovo trailer per Kirby’s Return to Dream Land Deluxe è disponibile

Dopo gli ottimi consensi ottenuti dall’ultimo titolo della serie principale, il primo completamente in 3D per la serie (e del quale potete trovare a questo link la nostra recensione in merito) nelle scorse ore la Grande N ha deciso di diffondere un nuovo trailer dedicato a Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. In arrivo sull’ibrida Nintendo il prossimo 24 febbraio, il titolo è un remake di un apprezzato capitolo uscito originariamente su Wii nel 2011.

“Welcome to Merry Magoland!“, questo il titolo del video (che potete visionare qui sopra) dedicato principalmente all’omonimo parco divertimenti virtuale presente nel gioco. In esso fino a quattro giocatori potranno prendere parte a ben otto folli minigiochi. Tra nuove aggiunte ed il ritorno di vecchie glorie, le sfide promettono di fornire una valida opzione per divertirsi in compagnia, permettendo inoltre di sbloccare anche cosmetici ed elementi aggiuntivi ispirati alla serie.

Che cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire?