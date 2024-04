Sassuolo-Milan: dove vedere la partita?

Il pomeriggio domenicale mostrerà una gara particolare, con due squadre che vivono momenti diversi. Ma dove vedere Sassuolo-Milan? Scopriamolo

I diritti televisivi sono ormai parte integrante di questo nuovo mondo del calcio. Il primo segnale evidente di questo cambiamento lo si ha con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Questo comporta sicuramente un punto a favore per le società, che godono di introiti e sponsor, ma dall’altro lato rappresenta un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano così costretti a ricercare molte informazioni a riguardo. Proprio per questo l’articolo in questione ha un obiettivo ben preciso: spiegare dove vedere Sassuolo-Milan e scoprire i possibili protagonisti.

La giornata 32 mostrerà un pomeriggio intenso, dato che le due squadre sono diversissime ma con trascorsi vivaci.

Dove vedere Sassuolo-Milan: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al penultimo posto con 25 punti in classifica, il Sassuolo per la prima volta – dopo tante stagioni – sta galleggiando per non affondare. La Serie B appare vicinissima e i punti a disposizione cominciano a diminuire. A quota 68, il Milan deve rialzare dopo il ko europeo (contro la Roma per 0-1) e continuare il buon percorso in campionato. Scopriamo dunque dove poter vedere Sassuolo-Milan, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, si è guadagnata il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN ha modo di garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette a chiunque di scegliere una delle due modalità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Saranno allora necessarie poche operazioni, cliccando sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Passando alla questione Sky, la carta delle offerte si dimostra completamente diversa. Per quel che riguarda Serie A, vengono garantiti tre incontri per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero palinsesto. A ciò si possono aggiungere le sfide delle squadre estere e gli impegni di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio riesce a impreziosirsi con la presenza di altri sport, quali Golf, Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mostra un costo di 14,99 € al mese, con pochi passaggi da effettuare, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Messo in archivio il discorso piattaforme, si arriva a quello che è lo snodo principale: Sassuolo-Milan sarà trasmessa esclusivamente su Sky. Si ricorda l’importanza di possedere una VPN per rimanere protetti durante il proprio percorso su internet.

Sassuolo-Milan, probabili formazioni

I neroverdi per provare a sopravvivere, i rossoneri per confermare la loro posizione e rialzarsi.

Di seguito le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Leao; Jovic.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio sull’altra? Condividete il vostro pensiero. Non dimenticate di seguire tuttotek.it per non perdervi le news del mondo social e web.